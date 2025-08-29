Komoly változás jön, ami a környéken élőket keményen érinti – költözik az orvos!

A városban hamarosan megkezdődik az új Egészségügyi Centrum építése, emiatt az ügyeleti rendelőt ideiglenesen más helyszínen kell biztosítani. A szolgáltatás szeptember 8-án, hétfőn délután költözik át a Hősök terén található Ifjúsági Házba, ahol 16 órától már az új helyszínen fogadják a betegeket. Az átmeneti intézkedés a centrum építésének teljes idejére vonatkozik, a lakosoknak így a következő időszakban a megszokott rendelési időpontokban, de új címen kell keresniük az orvosi ügyeletet.