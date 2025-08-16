augusztus 16., szombat

Körmenetet is tartanak a kegyhely főbúcsúján

Körmenetet is tartanak a kegyhely főbúcsúján

Idén augusztus 16-án ünneplik a Pécsi Egyházmegye hagyományos fogadalmi búcsúját a máriagyűdi kegyhelyen Nagyboldogasszony, azaz Mária mennybevételének ünnepéhez kapcsolódva. A Pécsi Egyházmegye tájékoztatója szerint az ünnepi püspöki szentmise tíz órakor kezdődik, amelyet követően rózsafüzér-imádsággal körmenetben vonulnak a hívek a Fájdalmas Szűzanya szobrához.

– A kegyhelyen folyamatos gyónási lehetőség áll a hívek rendelkezésére. A búcsú litániával zárul – közölték.  – Nagyboldogasszonykor azt ünnepeljük, hogy Szűz Mária földi élete végén testestől lelkestől felvétetett a mennyországba. Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó nem engedte át édesanyja, Mária holttestét a földi enyészetnek, hanem halála után föltámasztotta és magához emelte őt a mennyei dicsőségbe – részletezte a Pécsi Egyházmegye. 

Mária mennybevételének ünnepe Magyarország legrégebbi Mária-kegyhelye, a máriagyűdi kegyhely főbúcsúja.

 

 

 

