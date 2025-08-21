augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

23°
+35
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

30 perce

Köszöntjük Mohács új díszpolgárát: népszerű gyermekorvost választottak

Címkék#díszpolgár#Dr Nyul István#Pávkovics Gábor

A hagyományokhoz hűen Szent István napján tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen adták át a városi elismeréseket.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)

A bensőséges hangulatú eseményen Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere – a testület döntése alapján – díszpolgári címet adományozott dr. Nyul István gyermekorvosnak. A rendkívül népszerű szakember generációk sorát gyógyította a városban, s korábban több cikluson át országgyűlési képviselőként is tevékenykedett.

Köszöntjük Mohács új díszpolgárát, dr. Nyul István gyermekorvost!
Forrás: Dr. Hargitai János Facebook oldala

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu