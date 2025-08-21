Köszöntjük Mohács új díszpolgárát: népszerű gyermekorvost választottak

A bensőséges hangulatú eseményen Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere – a testület döntése alapján – díszpolgári címet adományozott dr. Nyul István gyermekorvosnak. A rendkívül népszerű szakember generációk sorát gyógyította a városban, s korábban több cikluson át országgyűlési képviselőként is tevékenykedett.

Forrás: Dr. Hargitai János Facebook oldala