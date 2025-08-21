Elismerés
1 órája
Köszöntjük Mohács új díszpolgárát: népszerű gyermekorvost választottak
A hagyományokhoz hűen Szent István napján tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen adták át a városi elismeréseket.
A bensőséges hangulatú eseményen Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere – a testület döntése alapján – díszpolgári címet adományozott dr. Nyul István gyermekorvosnak. A rendkívül népszerű szakember generációk sorát gyógyította a városban, s korábban több cikluson át országgyűlési képviselőként is tevékenykedett.
