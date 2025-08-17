Kozármisleny zöld utat kapott a traffipax-telepítésre

Kozármisleny első embere a Facebook-oldalára feltöltött videóban közölte, hogy a kisváros közelmúltbéli, összesen mintegy 300 millió forintos pályázati sikere után a Versenyképes Járások Program keretein belül újabb fejlesztéseket valósíthat meg.

Pohl Marietta, Kozármisleny polgármestere.

A településvezető megjegyezte: míg Kozármisleny önkormányzata mintegy 24,5 millió forintot fizet be a központi költségvetésbe, „addig a mérleg másik serpenyőjében jóval nagyobb összeget ítéltek meg nekünk, amelyekből újabb fontos beruházásokat indíthatunk el”.

Részletezése szerint ezek közül az egyik fejlesztésre Hosszúheténnyel és Kisherenddel közösen konzorciumban pályázott Kozármisleny, amelynek önkormányzata több mint 20 millió forintot nyert traffipax és kamerarendszer beszerzésére és telepítésére, ami az ott élők és a gyalogosok biztonságát szolgálja.

Közös mobilszínpadot vesz Kozármisleny, Orfű és Hosszúhetény

Hosszúheténnyel és Orfűvel közösen pedig egy mobilszínpad beszerzésére is sikerrel pályázott a Péccsel szomszédos kisváros, amelyre a kozármislenyi önkormányzat több mint 17 millió forint támogatást kap. A beruházás a helyi kulturális élet további színesítését hivatott szolgálni - derült ki szavaiból.

Pohl Marietta beszámolt arról is, hogy Szalántával és annak környező településeivel együtt a közvilágítás fejlesztésére 10 millió forintot kapott Kozármisleny. Pohl Marietta jelezte, e projekt helyszíneiről később adnak tájékoztatást.