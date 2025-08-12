Közelebbről is megismerkedhetsz a vérszívókkal!

Augusztus 23-án, szombaton denevérestet tartanak Abaligeten, a Duna-Dráva Nemzeti Park szervezésében. Az esemény 20 órakor kezdődik az Abaligeti-barlang bejárata előtt, és körülbelül két órán át tart. A résztvevők szakavatott denevérkutató vezetésével ismerhetik meg a denevérek titokzatos világát, kutatási módszereit, valamint élőben láthatnak hálóval befogott példányokat. A tóparton lehetőség nyílik a rovarokra vadászó denevérek megfigyelésére is. A program ingyenes, de az időjárásnak megfelelő, réteges öltözet ajánlott, és körülbelül két órát vesz igénybe.