Őrület, kiabálás és hisztéria Pécs útjain

Nem mindenkinek valóak a pécsi utcák, hiszen rengeteg szűk utca található, máshol pedig a parkolás miatt nehezebb közlekedni. A magát hivatalosan is befogadó, elfogadó városként hirdető Pécs lakóinál sokszor elszakad a cérna: nulla előzékenység, udvariasság, helyette megy a kiabálás, veszekedés. Nem egyszer a keskeny utcákban ráhúzzák a gyalogosokra a kormányt. Sőt, egy állítólagos KRESZ szabályra hivatkozó legenda is közkeletű az autósok között. Egy mítoszról azonban az általunk megkérdezett szakértő-oktató most lerántja a leplet.

A KRESZ nem legendákra épít, de félreállni azért lehet

Ezért ne balhézz!

Pécs városának egy része felkúszott a Mecsek oldalára, olyan területekre, ahol korábban csak jobbára szőlők voltak. Az utakat senki nem szélesítette ki, miközben az autók száma nagyon megugrott. A vármegyei adatok is mutatják a tendenciát, Baranyában 2000-ben 91.660 személygépkocsi mozgott az utakon, 2013-ban már 113.759-et, 2023-ban pedig 148.517-et számoltak a KSH adatai szerint. Szűk, keskeny utcákkal azonban a belvárosban is találkozhatunk, de van ahol a szükséges parkolási helyek miatt kell jobban manőverezni, kitérni, tolatni. Ezzel kapcsolatban van egy mítosz, miszerint mindig az tolat, aki felfelé halad. Csakhogy ez nagyon nem így van.

Ezt mondja a KRESZ!

A KRESZ szerint ugyanis „olyan keskeny úttesten, amelyen a járművek egymás melletti elhaladása nehéz vagy lehetetlen, a járművekkel meg kell állni és az elhaladást az útpadkára húzódással vagy hátramenettel kell lehetővé tenni. Hátramenni azzal a járművel kell, amelyikkel ez – a járművek adottságait és a körülményeket figyelembe véve – könnyebben megtehető”. Ebből pedig csak az következik, hogy annak kell tolatnia, akinek egyszerűbb a dolga.

– Nem életszerű az, hogyha valakinek felfelé kellene dombon tolatnia pár métert és azt csak azért nem teszi meg, mert a másik vele szemben felfelé jött, hiszen ilyenkor a másiknak akár 50-60 métert is vissza kellene mennie – mondta Katona Ágnes pécsi szakoktató, akinek hasonló, saját tapasztalata is volt, amikor egy taxis inkább elállta az utat, mintsem pár métert tolatott volna felfelé a dombon.

Persze, ha a felek nem engednek, akkor kézenfekvőnek tűnhet rendőrt hívni, igen ám, de ezzel azt is lehet kockáztatni, hogy a hatóság valamelyik, vagy mindkét sofőrrel szemben szabálysértési eljárást indít.

A szakoktató szerint tehát nincs olyan szabály, hogy az „tolat, aki felfelé jön” , mert nem azon múlik, hogy ki az, aki felfelé, vagy lefelé megy, hanem azon is, hogy milyen gépjárműről van szó: hiszen egy utánfutósnak, nagyobb teherautónak sokkal bonyolultabb nagyobb távolságokat tolatnia, mint egy kisebb személyautónak. Ugyanakkor tény az is, hogy visszagurulni könnyebb, de nem utcahosszon.