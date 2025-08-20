augusztus 20., szerda

István névnap

26°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelem!

4 órája

Új trükkel lopják el a kriptódat: ezt a számot soha ne vedd fel!

Címkék#kriptovaluta#TrustWallet#applikáció#áldozat#kapcsolat#vállalat

Újabb trükkel támadnak a csalók. A kriptovaluták kerültek a célkeresztbe.

Wald Kata

Kriptovalutákkal kapcsolatos csalásokra figyelmeztet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Közlésük szerint napjaink egyik legnépszerűbb kriptovaluta tőzsdéje, a Binance nevével élnek vissza, a platform lehetőséget biztosít például kriptovaluták vásárlására, eladására és befektetések lebonyolítására is. 

kripto csaló
Kriptovalutákra hajtanak újabban a csalók - figyelmeztet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet.

Kriptovalutákra hajtanak a csalók

Az intézet felhívása szerint e-mailen keresztül veszik fel a kapcsolatot gyanútlan áldozataikkal a csalók, gyanús bejelentkezési próbálkozás kapcsán, és egy „ügyfélszolgálati” telefonszám felhívására ösztönzik őket. 

A telefonhívás során a támadók hivatalos, professzionális képet mutatnak magukról, bejelentkezéshez szükséges adatokat nem kérnek el, de ösztönzik a „TrustWallet” nevű alkalmazás letöltését és a kriptovaluták erre a platformra való átküldését - részletezi a módszert a felhívás. 

A csalók célja, hogy rávegyék az áldozatot arra, hogy kriptoeszközeit egy általuk létrehozott hamis tárcára utalja át. A csalások azonban elkerülhetők - hangsúlyozza a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Ha a support nem a vállalat saját applikációján keresztül próbálja felvenni a kapcsolatot az ügyféllel, akkor vélhetően valamilyen átverésről van szó. 

- A digitális vagyon biztonságára is kiemelt figyelmet kell fordítani, mindig meg kell győzödni arról, hogy a hivatalos ügyfélszolgálattal állunk -e kapcsolatban - emelik ki. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu