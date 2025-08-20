Új trükkel lopják el a kriptódat: ezt a számot soha ne vedd fel!

Kriptovalutákkal kapcsolatos csalásokra figyelmeztet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Közlésük szerint napjaink egyik legnépszerűbb kriptovaluta tőzsdéje, a Binance nevével élnek vissza, a platform lehetőséget biztosít például kriptovaluták vásárlására, eladására és befektetések lebonyolítására is.

Az intézet felhívása szerint e-mailen keresztül veszik fel a kapcsolatot gyanútlan áldozataikkal a csalók, gyanús bejelentkezési próbálkozás kapcsán, és egy „ügyfélszolgálati” telefonszám felhívására ösztönzik őket.

A telefonhívás során a támadók hivatalos, professzionális képet mutatnak magukról, bejelentkezéshez szükséges adatokat nem kérnek el, de ösztönzik a „TrustWallet” nevű alkalmazás letöltését és a kriptovaluták erre a platformra való átküldését - részletezi a módszert a felhívás.

A csalók célja, hogy rávegyék az áldozatot arra, hogy kriptoeszközeit egy általuk létrehozott hamis tárcára utalja át. A csalások azonban elkerülhetők - hangsúlyozza a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Ha a support nem a vállalat saját applikációján keresztül próbálja felvenni a kapcsolatot az ügyféllel, akkor vélhetően valamilyen átverésről van szó.