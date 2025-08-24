Tele maradt a kuka Pécsett – elképesztő indokkal tagadta meg az ürítést a szolgáltató!

A kuka ürítése elmaradt, panaszt tenni viszont csak számlával lehet

Hogy miért nem tudtam bemondani a kódot? Hát azért, mert fizetés után raktározom a többivel együtt, aminek az előkeresése minimum fél óra lenne. Hiába mondtam, hogy egy tízemeletes házról van szó, és ezért ez nem csak ez én gondom - nem vették komolyan a panaszom, csak legyintettek rá. Nem tudom, hogy a panaszkezelést miért nem lehet leegyszerűsíteni. Ha probléma van a szolgáltatással, és azt bejelenteném, miért kell a számla? Mert azt még megértem, hogy ha a hulladékudvarba viszem a szemetem, akkor igazolnom kell valamivel, hogy a szolgáltatásért amúgy fizetek. De egy panaszbejelentés esetén ez nem teljesen mindegy?!

