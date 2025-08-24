augusztus 24., vasárnap

Tele maradt a kuka Pécsett – elképesztő indokkal tagadta meg az ürítést a szolgáltató!

Nem ürítik szelektív hulladékgyűjtőt, mert a parkolóban áll. Ezzel az indokkal maradt ott a tele kuka az egyik pécsi tízemeletesnél, és a helyzetet tovább nehezíti, hogy a szolgáltató a panaszbejelentést se fogadta - fakadt ki olvasónk.

Wald Kata
Tele maradt a kuka Pécsett – elképesztő indokkal tagadta meg az ürítést a szolgáltató!

Fotó: Bús Csaba

Csak a szokásos.  A minap ismét nem ürítették a szelektív hulladékgyűjtőt a házunk előtt, Pécsett. Húsz évig semmi probléma nem volt ezzel a szolgáltatással, de kb. egy esztendeje új emberek dolgozgatnak a Délkom színeiben, és - ahogy látom - ők határozzák meg a saját feladatukat, nem a cég vezetése. Az öntudatos páros sokadszorra nem üríti ki az edényt, a kuka így tele marad - arra hivatkoznak, hogy az a parkolóban áll. Hiába próbáltam meg a MOHU-t elérni, nem vették fel a reklamációmat arra hivatkozva, hogy nem tudom bemondani a számlám kódját - azt a számlát amin fizetem a szemétszállítást. 

kuka szelektív
A szelektív kuka ürítés elmaradt, arra hivatkozva, hogy a konténer a parkolóban áll - olvasónk kiakadt

A kuka ürítése elmaradt, panaszt tenni viszont csak számlával lehet

Hogy miért nem tudtam bemondani a kódot? Hát azért, mert fizetés után raktározom a többivel együtt, aminek az előkeresése minimum fél óra lenne. Hiába mondtam, hogy egy tízemeletes házról van szó, és ezért ez nem csak ez én gondom - nem vették komolyan a panaszom, csak legyintettek rá. Nem tudom, hogy a panaszkezelést miért nem lehet leegyszerűsíteni. Ha probléma van a szolgáltatással, és azt bejelenteném, miért kell a számla? Mert azt még megértem, hogy ha a hulladékudvarba viszem a szemetem, akkor igazolnom kell valamivel, hogy a szolgáltatásért amúgy fizetek. De egy panaszbejelentés esetén ez nem teljesen mindegy?! 

