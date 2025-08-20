Külföldi vendégekkel ünneplik meg az aratást Sombereken

Somberek idén is méltó módon ünnepli a nyári betakarítást: augusztus 23-án, szombaton aratási ünnepségre várják a közönséget.

A program 17 órakor veszi kezdetét Szabó László házánál, ahonnan az aratók és a lovasok felvonulása indul végig a Rákóczi utcán.

Ezt követően, 18 órától a Művelődési Ház előtti téren színes aratási műsorral készülnek a helyi kultúrcsoportok, közreműködik Farkas Béla tárogatón és a Schomberger Dorfmusikanten zenekar.

Az ünnepi köszöntőt Csoboth Tamás polgármester mondja, díszvendégként Jóka község polgármestere, Ing. Gabriel Kiš érkezik. A rendezvény különlegessége a horvátországi Csúzai Csárdás Néptánccsoport fellépése lesz.

A nap zárásaként aratóbálba hívják a vendégeket a Granáriumba, ahol a The Connector zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról.