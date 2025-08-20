augusztus 20., szerda

István névnap

31°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vidám összejövetel

3 órája

Külföldi vendégekkel ünneplik meg az aratást Sombereken

Címkék#Szabó László#kultúrcsoport#műsor#zenekar

Jusztin Levente
Külföldi vendégekkel ünneplik meg az aratást Sombereken

Somberek idén is méltó módon ünnepli a nyári betakarítást: augusztus 23-án, szombaton aratási ünnepségre várják a közönséget. 

  • A program 17 órakor veszi kezdetét Szabó László házánál, ahonnan az aratók és a lovasok felvonulása indul végig a Rákóczi utcán. 
  • Ezt követően, 18 órától a Művelődési Ház előtti téren színes aratási műsorral készülnek a helyi kultúrcsoportok, közreműködik Farkas Béla tárogatón és a Schomberger Dorfmusikanten zenekar. 

Az ünnepi köszöntőt Csoboth Tamás polgármester mondja, díszvendégként Jóka község polgármestere, Ing. Gabriel Kiš érkezik. A rendezvény különlegessége a horvátországi Csúzai Csárdás Néptánccsoport fellépése lesz. 

A nap zárásaként aratóbálba hívják a vendégeket a Granáriumba, ahol a The Connector zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu