Ez segít az életveszélyes, invazív kullancsok felismerésében – Baranyában kötelező!

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat által üzemeltetett, kullancsok meghatározását végző Kullancsfigyelő nevű oldal ismertetése szerint Hyalomma marginatum és a Hyalomma rufipes két, hagyományosan Dél-Európában, Afrikában és Közép-Ázsiában elterjedt kullancsfaj. Jelentőségüket az adja, hogy mindkettő képes terjeszteni számos veszélyes kórokozót, többek között a krími-kongói vérzéses lázat okozó vírust is.

Veszélyes betegségeket terjesztő kullancsok jelentek meg Baranyában. Fotó: Másfélfok

Mint írták, ezek, a mérsékelt éghajlaton nem jellemző kullancsok vándormadarak segítségével jutnak Európa északabbi térségeibe. Így kerülhetett a Margit-szigetre is 2009-ben, az ottani sünön talált Hyalomma marginatum nimfa példánya is – idézték fel. A két említett kullancsfaj fokozott figyelmet igényel, mivel az utóbbi évek enyhe teleinek köszönhetően képesek túlélni az eredeti élőhelyüktől jóval északabbra is. Felnőtt egyedeket találtak Magyarországon kívül például Németországban, Svédországban és Csehországban is.

A Kullancsfigyelő oldalnak eddig 370 magyarországi lakossági mintát küldtek, amelyekből összesen eddig 19 Hyalomma-kullancsot azonosítottak. Rossz hír baranyai szempontból, hogy a vármegyénk az új veszélyes kullancsok egyik első hazai megjelenési helye, ugyanis 2022-ben, majd egy év kihagyás után 2024-ben is egy-egy példányt azonosított az oldal.

Tájékoztatásuk szerint Magyarországon nagyjából 20-30 kullancsfaj él, amelyek egy része a Hyalomma fajok által szintén kedvelt gazdaállatokon élősködik, ezért az egyes kullancsfajok megkülönböztetésének különösen nagy jelentősége van.

A Kullancsfigyelő szerint a Hyalomma fajok talán leglátványosabb tulajdonsága a lábak világos, gyűrűszerű sávozottsága. Közelebbről megfigyelve láthatóak az állat háti szegélyén az apró, hosszanti barázdák. A megkülönböztetést segíti az állat formája is, az egyedek vérszívás előtt ovális alakúak, a hátuk közepénél a legszélesebbek. Sok más fajjal ellentétben nem csak lesből támadnak, gyakran aktívan vadásznak, követik a kiszemelt gazdát. Nagyobbak, és mozgásuk kifejezetten gyors a hazánkban őshonos kullancsokhoz képest.