Különleges ajándékokkal kecsegtet a jótékonysági futóverseny

Wald Kata
Jótékonysági futóversennyel, augusztus 23-án ünnepli 30. születésnapját a szajki "Fogadj el" Alapítvány által fenntartott Fogyatékosok Napközi Otthona. 

A kerek évfordulós ünnepség az immár hagyománnyá vált VI. Jótékonysági terepfutó versennyel kezdődik. A jó ügy mellé támogatóként állt a BioTech USA is, így értékes ajándékcsomagokat nyernek a verseny dobogós helyezettjei. A Nyitott kapu elnevezésű rendezvényen számos értékes program lesz gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt: játékok, barkácsolás, íjászat, egészségmegőrzés, Hanga Banda koncert és természetesen születésnapi meglepetések is. A nap folyamán a Generali ingyenes szűrővizsgálatot biztosít, valamint az érdeklődők betekinthetnek a napközi múltjába, jelenébe. 

A program jótékony célú, az adományokkal az Alapítvány támogatott lakhatást szeretne indítani. A program szentmisével záródik, melyben az elmúlt évtizedekért adnak hálát az ünneplők.

 

 

