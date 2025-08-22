Különleges ajándékokkal kecsegtet a jótékonysági futóverseny

A kerek évfordulós ünnepség az immár hagyománnyá vált VI. Jótékonysági terepfutó versennyel kezdődik. A jó ügy mellé támogatóként állt a BioTech USA is, így értékes ajándékcsomagokat nyernek a verseny dobogós helyezettjei. A Nyitott kapu elnevezésű rendezvényen számos értékes program lesz gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt: játékok, barkácsolás, íjászat, egészségmegőrzés, Hanga Banda koncert és természetesen születésnapi meglepetések is. A nap folyamán a Generali ingyenes szűrővizsgálatot biztosít, valamint az érdeklődők betekinthetnek a napközi múltjába, jelenébe.