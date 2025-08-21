Különleges helyszínen tartják az évnyitót

Az eseményre 2025. augusztus 30-án 11 órakor várják a diákokat, valamint a szülőket, hogy együtt köszöntsék a tanévet és megkezdjék az iskolai életet közös ünnepléssel.

A rendezvény helyszínét a város önkormányzatának, a Siklósi vár kapitányának és a vár dolgozóinak köszönhetően biztosítják.