Múlt és jelen
50 perce
Különleges helyszínen tartják az évnyitót
A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium idén is a történelmi Siklósi vár udvarán tartja a tanévnyitó ünnepséget.
Az eseményre 2025. augusztus 30-án 11 órakor várják a diákokat, valamint a szülőket, hogy együtt köszöntsék a tanévet és megkezdjék az iskolai életet közös ünnepléssel.
A rendezvény helyszínét a város önkormányzatának, a Siklósi vár kapitányának és a vár dolgozóinak köszönhetően biztosítják.
