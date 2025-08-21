augusztus 21., csütörtök

Múlt és jelen

50 perce

Különleges helyszínen tartják az évnyitót

Címkék#udvar#Siklósi vár#önkormányzat#diák#kapitány#Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium

A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium idén is a történelmi Siklósi vár udvarán tartja a tanévnyitó ünnepséget.

Tóth Viktória
Különleges helyszínen tartják az évnyitót

Az eseményre 2025. augusztus 30-án 11 órakor várják a diákokat, valamint a szülőket, hogy együtt köszöntsék a tanévet és megkezdjék az iskolai életet közös ünnepléssel. 

A rendezvény helyszínét a város önkormányzatának, a Siklósi vár kapitányának és a vár dolgozóinak köszönhetően biztosítják.

 

 

