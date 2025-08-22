augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

23°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi forgatag

1 órája

Különleges rendezvénynek ad otthont Pécs külvárosa

Címkék#Pécsbányai Közösségi Ház#zsibvásár#program

Jusztin Levente

Szeptember 7-én délután 16 és 19 óra között a Pécsbányai Közösségi Házban igazi őszi forgatag várja az érdeklődőket. A programban szerepel termésbörze, kosárközösséghez való csatlakozás, zsibvásár és szörpölés, így minden korosztály találhat kedvére való elfoglaltságot. A rendezvény különlegessége az „Ezermintás ősz – jöjj és fess szépre mindent: erdőt, kerteket” elnevezésű alkotóprogram, amelyet Mészárosné Gárdosi Gabriella vezet. A barátságos hangulat, a közösségi élmény és a helyi ízek együtt garantálják, hogy felejthetetlen délután legyen. Bővebb információért a [email protected] címen lehet érdeklődni

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu