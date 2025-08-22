Különleges rendezvénynek ad otthont Pécs külvárosa

Szeptember 7-én délután 16 és 19 óra között a Pécsbányai Közösségi Házban igazi őszi forgatag várja az érdeklődőket. A programban szerepel termésbörze, kosárközösséghez való csatlakozás, zsibvásár és szörpölés, így minden korosztály találhat kedvére való elfoglaltságot. A rendezvény különlegessége az „Ezermintás ősz – jöjj és fess szépre mindent: erdőt, kerteket” elnevezésű alkotóprogram, amelyet Mészárosné Gárdosi Gabriella vezet. A barátságos hangulat, a közösségi élmény és a helyi ízek együtt garantálják, hogy felejthetetlen délután legyen. Bővebb információért a [email protected] címen lehet érdeklődni