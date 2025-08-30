Féltik a kertvárosiak a kutyafuttatójukat, de van mitől?

A kertvárosiak megneszelték, hogy garázsépítési projektet tervezhet az önkormányzat az Illyés Gyula utca környékén, a cél a parkolási problémák enyhítése a panellakótelepek egyik legzsúfoltabb részén. Az egyelőre még csak zuhanyhíradóban, szóbeszéd alapján terjedő elképzelések szerint az új garázsokat önköltségi áron építenék meg, majd elsősorban értékesítenék. A beruházás azonban már most vitákat váltott ki a kertvárosiak körében, akik a kutyafuttatójukat is féltik, pedig nem is biztos, hogy ott lennének az épületek.

Szükség van garázsokra, de kutyafuttatóra is - Fotó: K. L.

Aggodalmak: kutyafuttató és átláthatóság

A környék lakói attól tartanak, hogy a projekt az Illyés Gyula utca mellett található kutyafuttató kárára történik. Ez a terület a kutyatulajdonosok egyik fontos közösségi helyszíne, télen pedig szánkópálya így a változás érzékenyen érintené őket.

Emellett felmerült az is, hogy a garázsok kiosztása nem lesz teljesen átlátható. Nem készült igényfelmérés, így kérdés, kik és milyen feltételekkel juthatnak majd hozzá az új parkolóhelyekhez.

Csizmadia Péter, a Fidesz városházi frakcióvezetője szerint az elképzelés akár a köz érdekét is szolgálhatná, de több ponton aggályos is lehet a megvalósíts során:

– Az ötlet alapvetően érthető, hiszen valóban komoly a parkolási probléma, és van egy réteg, amely igényelné a zárt garázst. De attól tartok, hogy ez nem lesz tiszta történet. Nem hiszem, hogy ebben ne lenne valami susmus – fogalmazott Csizmadia, aki úgy tudja, hogy nem a kutyafuttatón épülnének a garázsok.

Szerinte átláthatóság kulcsfontosságú lenne, egyelőre azonban nem tudni, hogy milyen konstrukcióban értékesítenék és kiknek a garázsokat: ha csupán önköltségi áron, akkor nem kizárt, hogy ingatlanneppereknek kedvezne az önkormányzat. Egy-egy garázs ugyanis nem szociális ingatlan.

A projekt pontos részletei még nem ismertek, és az önkormányzat eddig nem adott tájékoztatást arról, hogy a kutyafuttatót valóban érintheti-e mindez, és ha igen, akkor milyen mértékben. A területen ugyanakkor bőven van hely arra, hogy ott a zárt, fedett autóbeállókat létesítsenek. A lakók mindenesetre egyértelműen azt szeretnék, ha előbb lenne nyilvános tájékoztatás, mielőtt bármilyen döntés megszületik.

Az önkormányzat azt már leszögezte, hogy a kutyafuttató és más Illyés Gyula utcai ingatlan eladására sem volt kiírás, így értelemszerűen azokat eladni sem lehetett. A mai napig 230 millió forint folyt be az önkormányzathoz ingatlanok eladásából, így az önkormányzati bérek kifizetése nincs veszélyben.

