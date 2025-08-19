Kutyát akartak örökbe fogadni Kaposváron – döbbenetes okból utasították el őket

Mint írják, a Kutyatár egyesület csak akkor adja örökbe négylábúit, ha azok a gazdával a házban, lakásban élhetnek. A nagy testű, nagy bundájú kutyát a család az udvaron tartotta volna – vészhelyzet esetére fedett helyet is biztosítva –, ám a menhely szerint ez nem felel meg az állat igényeinek.

A szervezet vezetője hangsúlyozta: a kinti tartás gyakran veszélyekkel jár, a kutya magányos maradhat, kevésbé figyelnek rá, és sok esetben a rendszeres gondoskodás – séta, állatorvosi ellátás – is hiányzik. Éppen ezért a kaposvári állatvédők ragaszkodnak a benti tartáshoz, akkor is, ha emiatt több száz kutya hosszú ideje várja náluk a gazdira találást.

Miért ilyen szigorúak az állatvédők, és valóban csak benti tartással lehet valaki jó gazdi?

A részletek a sonline.hu cikkében olvashatók.