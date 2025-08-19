augusztus 19., kedd

Huba névnap

27°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meglepődtek

56 perce

Kutyát akartak örökbe fogadni Kaposváron – döbbenetes okból utasították el őket

Címkék#séta#Kutyatár#Kaposvár#veszély

A Sonline.hu olvasója hiába próbált menhelyi kutyát örökbe fogadni Kaposváron, kérelmét elutasították. A hírportál utánajárt az esetnek.

Bama.hu
Kutyát akartak örökbe fogadni Kaposváron – döbbenetes okból utasították el őket

Kutya és család: Hogyan biztosítsuk kedvencünk jólétét?

Forrás: MW

Mint írják, a Kutyatár egyesület csak akkor adja örökbe négylábúit, ha azok a gazdával a házban, lakásban élhetnek. A nagy testű, nagy bundájú kutyát a család az udvaron tartotta volna – vészhelyzet esetére fedett helyet is biztosítva –, ám a menhely szerint ez nem felel meg az állat igényeinek.

A szervezet vezetője hangsúlyozta: a kinti tartás gyakran veszélyekkel jár, a kutya magányos maradhat, kevésbé figyelnek rá, és sok esetben a rendszeres gondoskodás – séta, állatorvosi ellátás – is hiányzik. Éppen ezért a kaposvári állatvédők ragaszkodnak a benti tartáshoz, akkor is, ha emiatt több száz kutya hosszú ideje várja náluk a gazdira találást.

Miért ilyen szigorúak az állatvédők, és valóban csak benti tartással lehet valaki jó gazdi?
A részletek a sonline.hu cikkében olvashatók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu