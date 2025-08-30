augusztus 30., szombat

Morgoncnak nagy fájdalmai voltak

19 perce

A legrosszabb helyen sérült meg a kis kuvik, de Szigetváron őt is megmentették

Címkék#MME#hírlevél#nyár#táplálék

Megható történetet adott közre legújabb hírlevelében a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány, amelynek Szigetvári Madármentő Állomásra a nyáron egy törött csőrű kis kuvik is bekerült. Morgonc, a szerencsétlenül járt kuvik története következik.

Bama.hu

A kis kuvik a fészkelőhelyről történt kirepülését követően a földön landolt, és a magas fűben lapult meg. A kaszálás során későn vették észre. A motoros kasza levágta a csőre egy részét, és a szárnyán is megsérült, de szerencsére csontja nem törött el. A bágyadt, véres fióka az utolsó pillanatban került hozzánk még júniusban – ismertette a történteket az alapítvány.

kuvik
Morgonc, a törött csőrű kis kuvik hamarosan visszatérhet a természetbe.

Mint hozzátették, a kuvikfiókának nagy fájdalmai lehettek, kevés reményt fűztek az életben maradásához. Az első napokban még táplálni is nehéz volt, mert nyelni is alig tudott. A szakszerű gondozásnak köszönhetően azonban állapota szépen javult.

Ma már ott tartunk, hogy a csonka csőrével is képes felvenni a táplálékot. Szárnyának sérülését is kiheverte, jól tud repülni. Zsákmányszerző képességének tehát teljes birtokában van. Már nem kell sok idő, hogy végleg megváljunk tőle

 – osztották meg az örömteli fejleményeket.

Az alapítvány beszámolt arról, hogy korábban már ápoltak Szigetváron sérült csőrű madarakat. Köztük egy törpegémet, amely autónak repült, és az ütközés következtében törött el a csőre vége, egy gólyának pedig a felső csőrkávájából hiányzott néhány centiméter. Ezek a madarak fokozatosan megtanultak csonka csőrrel is táplálkozni, ezért szabadon lehetett őket engedni. A többi bagolyfajhoz hasonlóan a kuvikok is erős karmaikkal ragadják meg a zsákmányukat. Csőrüket főleg a nagyobb testű táplálékállatok feldarabolására használják, míg a kisebbeket (rovarok, güzüegér) egészben nyelik le. Morgoncnak a zsákmányszerzés nem okozhat majd problémát, ezért bízhatunk abban, hogy képes lesz boldogulni a természetben – ismertette az alapítvány.

A kuvik gyakori?

A Magyar Madártani Egyesület (MME) tájékoztatása szerint a kuvik gyakori bagolyfajunk, főleg az alföldi tanyasi és mezőgazdasági területeken. Speciális mesterséges odúk kihelyezésével segíthetjük állományának növekedését. Részben nappal is aktív, ezért gyakrabban látni, mint a többi bagolyfajt. Röpte hullámzó, harkályszerű. Ha megzavarják, izgalmában le-fel billegeti magát. Főleg kisemlősöket és énekesmadarakat fogyaszt, de kisebb hüllőket, kétéltűeket és rovarokat is elkap.

Leggyakrabban az alföldi tanyás térségekben kerülhet szem elé, ahol padlásokon, állattartó épületek tetőterében költ. A zárt erdőket elkerüli. A mezőgazdaság átalakulása, a tanyák csökkenése, az állattartás visszaszorulása miatt élőhelye szűkül. Élőhelyéből adódik, hogy kedveli az ember alkotta vidéki környezetet. Évente egyszer költ, de annak sikertelensége esetén pótköltésbe kezdhet. Általában 3-5 tojást rak, fészket nem épít. A hím csak a táplálék megszerzésében segíti a tojót a költés során - írta az MME.

 

