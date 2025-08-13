Már mindenhol ezt árulják – megjelent az új őrület Magyarországon

Mi is az a Labubu? Az idősebb korosztálynak talán úgy tudnánk a legegyszerűbben elmondani, hogy a 2025-ös Moncsicsi, és talán bővebben nem is kell elmagyarázni. A dubaji csoki után a Labubu 2025 legnagyobb őrülete, a gyerekek és a gyűjtők is megőrülnek az új játékért, amely már szinte mindenhol kapható Magyarországon.

Íme egy Stitches Labubu, ami szintén nagyon népszerű.

Mi az a Labubu?

A Labubu az idei év egyik legkeresettebb terméke – kevesen tudják, de régóta lehet már kapni őket. A népszerű gyűjthető figura egy hongkongi művész, Kasing Lung tervezett, és amely a „The Monsters” fantáziavilág karaktere. A figurák jellegzetes megjelenésűek: tüskés szőrzet, hegyes fülek, kis szemek és egy huncut, fogakkal teli mosoly jellemzi őket. A Labubu figurák elsőként 2015-ben jelentek meg, de az igazi népszerűség 2019-ben indult, amikor a kínai Pop Mart elkezdte árusítani őket vakdobozos formában, így a vásárlók nem láthatják előre, melyik figura kerül a dobozba.

Labubu vásárlás Magyarországon

A cuki szörnyecske ráadásul azzal is erősíti magát a piacon, hogy a már bejáratott karakterek bőrébe is belebújik: lehet kapni például Stitches verziót. Online webshopokban szinte minden játékokkal foglalkozó oldalon elérhető a Labubu, de pécsi boltokban is régóta megjelent már az új őrület, amiért most minden gyermek odáig van.

Mennyi egy Labubu ára?

A termék ára mérettől és típustól függően eltérhet, a Balatonon a sima és a Stitches változatokat például 4500 forintért árulják.

Megkérik az árát az új őrületnek.

Valószínűleg a Labubu kapcsán is teljesen helytálló a jól bevált régi mondás: minden csoda három napig tart.