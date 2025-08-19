Önkormányzati
1 órája
Lakásra lehet pályázni a baranyai városban
Pályázat útján hasznosítja Szentlőrinc Város Önkormányzata a városi tulajdonban lévő, Madách I. utca önkormányzati bérlakást. A 30 négyzetméteres ingatlant legfeljebb öt évre adják bérbe, a bérleti díjat önkormányzati rendeletben szabályozzák.
A pályázatokat az önkormányzat által biztosított formanyomtatványon lehet beadni, augusztus 28-áig a városháza titkárságán. A lakást megtekinteni a hivatal munkatársával egyeztetett időpontban lehet.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre