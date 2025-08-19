augusztus 19., kedd

Huba névnap

18°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Önkormányzati

31 perce

Lakásra lehet pályázni a baranyai városban

Címkék#pályázat#Szentlőrinc Város Önkormányzat#bér#díj

Kaszás Endre
Lakásra lehet pályázni a baranyai városban

Pályázat útján hasznosítja Szentlőrinc Város Önkormányzata a városi tulajdonban lévő, Madách I. utca önkormányzati bérlakást. A 30 négyzetméteres ingatlant legfeljebb öt évre adják bérbe, a bérleti díjat önkormányzati rendeletben szabályozzák.

A pályázatokat az önkormányzat által biztosított formanyomtatványon lehet beadni, augusztus 28-áig a városháza titkárságán. A lakást megtekinteni a hivatal munkatársával egyeztetett időpontban lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu