Lakásra lehet pályázni a baranyai városban

Pályázat útján hasznosítja Szentlőrinc Város Önkormányzata a városi tulajdonban lévő, Madách I. utca önkormányzati bérlakást. A 30 négyzetméteres ingatlant legfeljebb öt évre adják bérbe, a bérleti díjat önkormányzati rendeletben szabályozzák.

A pályázatokat az önkormányzat által biztosított formanyomtatványon lehet beadni, augusztus 28-áig a városháza titkárságán. A lakást megtekinteni a hivatal munkatársával egyeztetett időpontban lehet.