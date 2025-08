Lángosevő versenyre is lehet nevezni a szuper rendezvényen

Visszatér a Gesztenye Nap, azaz hosszú idő után újra megrendezik a komlói Gesztenyés városrész közösségi ünnepét – adta hírül hivatalos facebook-oldalán Polics József, Komló polgármestere.

Augusztus 23-án, szombaton egész napos programokkal várják a családokat, kicsiket és nagyokat a játszótéren felállított sátornál – koncertek, sportbemutatók, kreatív foglalkozások, lángosevő verseny, gyerekműsor, lovaskocsizás, és egy igazi közösségi találkozás lehetősége várja az érdeklődőket.

A Gesztenye Nap 11 órakor főzőversennyel indul. A délután folyamán ingyenes szűrővizsgálatok is elérhetők lesznek. A komlói ökölvívó csapat, valamint a Komló Futsal bemutatóját, a New Generation tánccsoport műsorát is láthatja a közönség, a legkisebbeket Figura Ede gyerekműsora szórakoztatja. A nap Rockantak bulival ér véget. A rendezvény a Zobákpuszta-Gesztenyés településrészi önkormányzat támogatásával jöhet létre, a programok mindenki számára ingyenesek.