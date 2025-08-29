Lázár János a csata évfordulóján: Mohács nemcsak a múlt sebe, hanem a jövő kapuja is!

A közelgő 500. évforduló nem csak emlékezés, hanem cselekvés is: elindult a Mohács500 program, amely méltó válasz a történelem kihívásaira. Egy ország döntött úgy, hogy ott, ahol egykor megroppant a nemzeti gerinc, most új alapokra helyezzük a jövőt kulturális, történelmi és infrastrukturális fejlesztésekkel. A Kormány támogatásával induló beruházások célja világos: Mohácsot és környékét nemzeti emlékhellyé, a magyar identitás élő szimbólumává tenni.

Megújulnak templomok, közterek és történelmi helyszínek. A legszimbolikusabb fejlesztés a 2028-ban átadásra kerülő Mohácsi Duna-híd, amely fizikailag és lelkileg is összeköti a régiókat, hidat képezve múlt és jövő között. A projekt részeként jövőre átadásra kerül a négysávossá bővített 57. sz. főút egyik szakasza az 56. sz. főút és M6 autópálya között.

A Mohács500 nem csupán beruházás, hanem nemzeti küldetés.

A térség újra szolgálatba áll, nem csak a magyarok, hanem Közép-Európa számára is. A múlt nem végállomás, hanem tanulság, amely megtanított minket talpra állni. Most rajtunk a sor, hogy a múltból jövőt építsünk, és ezt Mohácsnál kezdjük el, fogalmazott a miniszter.