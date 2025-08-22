augusztus 22., péntek

Last minute a MÁV-nál

3 órája

Le fogsz döbbenni: ilyen olcsón még soha nem juthattál el az Adriára!

#vonat#strand#belváros#MÁV

Idén már közel 10 ezren választották a tengerparti nyaralásukhoz az Adria InterCity vonatot. Augusztus 24-től szeptember 15-ig last minute árakon biztosít a MÁV eljutási lehetőséget Splitbe. A vonat ebben az időszakban Kelenföldről indul és Kelenföldre érkezik – olvasható a MÁV közleményében.

Bama.hu
Le fogsz döbbenni: ilyen olcsón még soha nem juthattál el az Adriára!

Forrás: MÁV

A MÁV-csoport ezen időszakban a vonatokon még elérhető ülő- és fekvőhelyek egy részét most last minute áron kínálja. A legjobb árakkal való odautazáshoz Budapestről és többek között Székesfehérvárról, Siófokról, Fonyódról és Nagykanizsáról különösen az augusztus 24-én, 26-án és 28-án induló vonatokat ajánljuk. Visszaútra, Splitből pedig az augusztus 29-én, 31-én és szeptember 3-án induló vonatokat. A last minute árak a következők: ülőhely hatszemélyes fülkében: 47 euró helyett 29 euró, míg fekvőhely hatszemélyes fülkében, amennyiben a zavartalan pihenés a fontos: 49 euró helyett 39 euró lehet Splitbe utazni.

  • A vonat 19:01-kor indul Budapest-Kelenföldről. 
  • A vonat Splitbe másnap reggel 9.39-kor érkezik, visszafelé pedig 17:43-kor indul, mely az évezredes belváros és a strandok közelségével nagyszerű lehetőséget ad akár egy költségtakarékos, de tartalmas egynapos kikapcsolódásra is, oda-vissza úton vonatunkon megszállva. Split belvárosa között átszállás nélkül, éjszaka közlekedik, augusztusban kétnaponta, szeptemberben pedig heti 2–3 alkalommal. A hosszúnak hangzó út kellemesen és tartalmasan telik: jó vacsora az étkezőkocsiban a balatoni naplemente látványával kísérve, pihentető alvás a háló- vagy fekvőhelyes fülkékben, majd az étkezőkocsiban reggelinket fogyasztva tárul elénk a tenger, amint a vonatunk a Dinári-hegység sziklái közül kanyarogva, ereszkedve éri el a végállomást.

Az említett további tengerparti üdülővárosokhoz 5 perc sétával érhető el autóbuszcsatlakozás, valamint 8 perc sétával a szigetekre induló hajók kikötője. A Diocletianus-palota élő történelmet megtestesítő 1700 éves falai a kikötő mentén gyalogolva 15 perc után tárulnak elénk. A vasútállomáshoz közel, 12 perc sétára népszerű strand is található.

 



 

 

