Útinfó
2 órája
Le van zárva egy forgalmas baranyai csomópont, az autókat elterelik
A hét utolsó napján az alábbi útlezárásokkal kell számolnunk Baranyában és az M6-os autópályán az Útinform tájékoztatása alapján.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: Samo451
Útlezárások Baranyában
Az M6-os autópályán, Budapest felé, Szekszárd térségében aszfaltoznak. A 153-as és a 148-as km között a külső sávot lezárták.
Az 57-es főúton:
- Mohács átkelési szakaszán az 1-es és a 3-as km között átépítik az 56-os főúti csomópontot. Az érintett szakaszt lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik.
- Lánycsók térségében, az 5-ös és a 6-os km között építési munka miatt sávzárásra kell számítani.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre