Van meglepetés? Ezek a legjobbra értékelt éttermek Baranyában!

Rengeteg értékelés, eltérő ízlések. Ezek a legjobb éttermek Baranya vármegyében a Google értékelések szerint.

Bama.hu
Több remek vendéglátóhely is van Baranya vármegyében.

Baranya vármegye vendéglátóhelyei hihetetlenül sokszínű választékot kínálnak: az exkluzív fine diningtől a családias bisztrókig mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A Google-értékelések alapján hét kiemelkedő hely alkotja az élmezőnyt – íme a legjobb éttermek listája a régiónkban! 

legjobb éttermek
A legjobb éttermek listájáról a Csülök Bár sem maradhatott le.

Ezek a legjobb éttermek Baranyában

A legjobb éttermek felkutatásakor alapvető kritériumként megadtuk, hogy minimum 1000 értékeléssel kell rendelkeznie az adott vendéglátóhelynek, hogy részt vehessen a versenyben. Így állt össze a 7-es lista

Csülök Bár (Pécs) – több mint 3600 visszajelzéssel és 4,8-as átlaggal ez a hely minden további kommentár nélkül bizonyítja népszerűségét. Vidéki hangulat, nagy adagok, kiváló ár-érték arány; ideális választás a mindennapokra. Ha szereted a csülköt, itt garantáltan biztosra mehetsz.

A Bagolyvár (Pécs) a panorámájával hódítana: a Tettye dombjain fekvő étterem nem csupán a kilátással, hanem hangulatos belső terekkel is vonzza a vendégeket. A falakon és a folyosókon rengeteg kitömött állat található, amely remekül visszaadja a vadászat hangulatát. Az étterem több, mint 3200 értékelést kapott és még így is 4,6-os pontszámmal áll, amely alátámasztja, hogy helyük van a listánkon.

A Reggeli és Balkán Bisztró a reggelizők és bisztrókedvelők otthona; stílusos reggelik korrekt árakon, a 4,7-es pontszám igazolja egyediséget a vendéglátóhelynek. 

Zsuhuka Vidéki Falatozója (Görcsöny) 1600 vendég értékelést követően érte el a 4,8-as értékelést, hagyományokkal kínál bőséget és karaktert: ha magyaros ízekre vágysz, itt biztosan nem nyúlsz mellé.

A Blöff Bisztrót modern, fiatalos, kreatív helyként jellemzik a látogatók, akik 4,6-os értékelést szavaztak meg a vendéglátóhelynek.

A Fiáker Étterem az egyik legnépszerűbb étterem menüjének és családias környezetének köszönhetően Pécsen. A meleg és bőséges ételeiknek köszönhetően 2200 értékelést és 4,7-es pontszámot tudhatnak magukénak.

Fülemüle Étterem (Villánykövesd), a villányi borvidék egyik legnépszerűbb étterme szintén több, mint 2000 értékelést kapott a Google-n keresztül, a 4,6-os értékelés pedig nem a véletlen műve. Kiadós ételek, változatos fogások és sütőtök pálinka is kapható náluk.

Akik a listára nem fértek fel, de szeretjük őket

Több olyan magasra értékelt vendéglátóhely is akad, akik nem érték el az általunk megszabott 1000 értékelést, de mégis magas pontszámmal állnak a Google-n. 

Hosszú Tányér, Hosszúhetény – 4.9
A Hosszú Tányér menüje valódi kulináris utazás, a minőség megfizethető luxusként jelenik meg általuk Baranya dombjai között.

Vaj Bisztró és Vendégház, Palkonya – 4.9
Ez a hely a vendégszeretet és lakályos környezet ötvözete, amelyet a borvidéki atmoszféra tesz különlegessé – mintegy 360 értékelés igazolja, hogy igazán népszerű.

 

 

 

