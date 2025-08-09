41 perce
Lekvárt főzöl? Ha ezt elrontod, nemcsak a munka megy kárba, de még veszélyes is lehet!
A nyár vége a befőzés szezonja. A lekvárok, befőttek készítéséhez alapvetően fontos a higiéniai szabályok betartása és az ép, egészséges alapanyagok használata – hívják fel a szakemberek a figyelmet.
Nyáron sok háztartásban készülnek lekvárok, savanyúságok, gyümölcslevek, aszalványok. – Az otthoni tartósítás kiváló módja a szezon ízeinek megőrzésére, de fontos, hogy biztonságosan végezzük – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).
Az egyik legfontosabb szempont, hogy mindig kizárólag ép, egészséges gyümölcsöt, zöldséget használjunk. Sérült, rothadó, penészes, szokatlan szagú, állagú zöldség, gyümölcs nem alkalmas a befőzéshez. Tartósítószerként a hivatal javaslata szerint természetes anyagok használata az ideális, ilyen a citromsav, borkősav, aszkorbinsav, ecet. Nátrium-benzoátot csak indokolt esetben, az előírt mennyiségben használjunk, és fontos azt is tudni, hogy a korábban a legelterjedtebb tartósítószer, a szalicil használata már nem engedélyezett egészségkárosító hatásai miatt, mint például allergia, asztma, gyomorfekély.
A lekvárkészítésnél is alapvető fontosságú a tisztaság
A Nébih felhívása szerint a biztonságos tartósítás egyik legfontosabb feltétele a megfelelő higiéniai körülmények biztosítása és az alapos hőkezelés. Utóbbi segít elpusztítani azokat a mikroorganizmusokat, amelyek az élelmiszerek romlását vagy megbetegedést okozhatnak. Az alacsony savtartalmú zöldségek, mint például a zöldbab, vagy a zöldborsó hosszabb idejű, magas hőmérsékletű hőkezelést igényelnek, azaz minimum 90 percet, 90-95 Celsius fokon. A légmentes lezárás is elengedhetetlen a tartósításhoz. A vákuum kialakulása biztosítja, hogy az üveg tartalma hosszabb ideig megőrizze minőségét – ezt a jól záró kupak és a fejre fordítás segíti elő. Mindezek mellett a tárolásra és a megfelelő címkézésre is külön figyelmet kell fordítani. – Címkézzük fel az elkészült befőtteket, írjuk rá a tartalmat és a készítés dátumát, majd hűvös, fénytől védett helyen tároljuk és lehetőleg egy éven belül fogyasszuk el – javasolja a Nébih.
Ha az üveg tartalmán romlásra utaló jeleket tapasztalunk, semmiképpen ne együnk belőle. Ilyen figyelmeztető jel lehet az üveg tetejének púposodása, a fedél alatti lé szivárgása, a pattanó hang hiánya felnyitáskor, a penészesedés, az elszíneződés, a zavaros lé, a buborékképződés vagy a szokatlan szag jelenléte.