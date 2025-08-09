Lekvárt főzöl? Ha ezt elrontod, nemcsak a munka megy kárba, de még veszélyes is lehet!

A lekvárkészítésnél is alapvető fontosságú a tisztaság

A Nébih felhívása szerint a biztonságos tartósítás egyik legfontosabb feltétele a megfelelő higiéniai körülmények biztosítása és az alapos hőkezelés. Utóbbi segít elpusztítani azokat a mikroorganizmusokat, amelyek az élelmiszerek romlását vagy megbetegedést okozhatnak. Az alacsony savtartalmú zöldségek, mint például a zöldbab, vagy a zöldborsó hosszabb idejű, magas hőmérsékletű hőkezelést igényelnek, azaz minimum 90 percet, 90-95 Celsius fokon. A légmentes lezárás is elengedhetetlen a tartósításhoz. A vákuum kialakulása biztosítja, hogy az üveg tartalma hosszabb ideig megőrizze minőségét – ezt a jól záró kupak és a fejre fordítás segíti elő. Mindezek mellett a tárolásra és a megfelelő címkézésre is külön figyelmet kell fordítani. – Címkézzük fel az elkészült befőtteket, írjuk rá a tartalmat és a készítés dátumát, majd hűvös, fénytől védett helyen tároljuk és lehetőleg egy éven belül fogyasszuk el – javasolja a Nébih.

Ha az üveg tartalmán romlásra utaló jeleket tapasztalunk, semmiképpen ne együnk belőle. Ilyen figyelmeztető jel lehet az üveg tetejének púposodása, a fedél alatti lé szivárgása, a pattanó hang hiánya felnyitáskor, a penészesedés, az elszíneződés, a zavaros lé, a buborékképződés vagy a szokatlan szag jelenléte.