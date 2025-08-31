augusztus 31., vasárnap

Segítséget nyújtanak

1 órája

Életeket formáló beszélgetések: szeptembertől újra várnak a Lélektér estek

A 137 00 telefonszámon ingyenesen hívható Ifjúsági Lelki Elsősegélyvonalat működtető pécsi Lélektér Ifjúságsegítő Alapítvány újra indítja nagy sikerű programsorozatát. A Lélektér estek célja, hogy a lelki egészségről és fontos társadalmi témákról tartsanak ismeretterjesztő előadásokat hiteles szakemberek bevonásával.

Wald Kata

A szeptembertől májusig, minden hónap második hétfőjén tartott Lélektér estek első témája a CRAFT bemutatása lesz, mely azoknak a családoknak nyújt gyakorlatias segítséget, ahol van szenvedélybeteg családtag. A módszer lényege a hozzátartozók segítése, felkészítése arra, miként tudják függő szerettüket támogatni a felépülésben. Kolos Lilla családterapeuta-jelölt és Szabó Judit Izabella addiktológiai konzultáns előadásában ismerhetik meg a témát az érdeklődők szeptember 8-án 17.30-tól a Civil Közösségek Házában. Az előadáson való részvétel regisztrációhoz kötött, a https://www.ifjusagi-lelkisegely.hu/lelekter_estek.php oldalon lehet jelentkezni mindig az aktuális Lélektér estre. Októberben Bujtor-Horváth Ivett klinikai szakpszichológus a nárcisztikus párkapcsolatok világába kalauzol el minket, novemberben pedig dr. Bognár Adrienn szociológus a családmodell változásairól, az egyszülős családokról és a tudatosan egyedülálló anyákról és a gyermekvállalási hajlandóságot befolyásoló tényezőkről tart majd előadást. Korosztálytól függetlenül minden érdeklődő előtt nyitott a program, a szakemberek és a laikusok számára is érdekes és közérthető témákkal – kisebb megszakítással – 2019 óta várják a résztvevőket.

lélektér szenvedélybeteg
Szenvedélybetegek családtagjainak nyújt gyakorlatias segítséget a Lélektér est szeptemberi előadása 
Forrás: MW

A Lélektér esteket szervező alapítvány ingyenesen hívható lelki elsősegély vonala a 137 00 telefonszámon érhető el

Az alapítvány idén is szervez konferenciát a Lelki Egészség Világnapjához kapcsolódóan október 9-re, a Felnőtté válás útjai címmel a serdülőkor jellemzőiről lesz szó neves előadók prezentációjában. 

Székely Zsuzsanna, az alapítvány elnöke elmondta, hogy küldetésük a lelki egészségvédelem, a kríziskezelés és az öngyilkosság-megelőzés, melyet minél több eszközzel próbálnak elérni. Nyáron fesztiválokra települt ki az alapítvány, önkénteseikkel lehetett beszélgetni, játékos feladatokon keresztül ismerkedni a szervezet tevékenységével. Fő tevékenységükként 2008 óta működtetik az Ifjúsági Lelki Elsősegély pécsi tagszolgálatát, mely hétfőtől péntekig 17-21 óra között érhető el a 137 00 ingyenes telefonszámon. Emellett bevezették az e-mailes lelki segítést is, mely a [email protected] címre írt segítségkérő levéllel vehető igénybe. Néhány hónapja pedig a lelki egészséghez kapcsolódóan ismeretterjesztő plakátokat tesznek közzé heti több alkalommal az Ifjúsági Lelki Elsősegély facebook oldalán (https://www.facebook.com/lelkielsosegely) és az Instagram oldalukon (https://www.instagram.com/ifjusagilelkielsosegely/?hl=hu) is, hogy minél több emberhez eljusson a telefonszámuk, és tudatosabbak legyenek a mentális egészségük terén.

 

