Lezárja a nyarat az amatőr sportélet – mutatjuk, mivel készülnek!

A programban darts- és beerpong-bajnokság, grill food truck, valamint különleges italok szerepelnek. A darts versenyre online, a beerpongra pedig kétszemélyes csapatok nevezhetnek 2000 forintos díj ellenében. A helyszínen limitált darabszámban a szervezet saját pólói és vászontáskái is megvásárolhatók. A szervezők hangsúlyozzák: bárki csatlakozhat, akár csak egy italra, akár egy egész estére.