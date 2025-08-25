augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

23°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támogatói buli

1 órája

Lezárja a nyarat az amatőr sportélet – mutatjuk, mivel készülnek!

Címkék#Pécsi Amatőr Sport#közönség#bajnokság#nyár#sportélet

Jusztin Levente
Lezárja a nyarat az amatőr sportélet – mutatjuk, mivel készülnek!

Illusztráció.

Forrás: Shutterstock

Fotó: Pixel-Shot

Augusztus 30-án nyárzáró támogatói bulira várja a közönséget a Pécsi Amatőr Sport az Ybl Caféban

A programban darts- és beerpong-bajnokság, grill food truck, valamint különleges italok szerepelnek. A darts versenyre online, a beerpongra pedig kétszemélyes csapatok nevezhetnek 2000 forintos díj ellenében. A helyszínen limitált darabszámban a szervezet saját pólói és vászontáskái is megvásárolhatók. A szervezők hangsúlyozzák: bárki csatlakozhat, akár csak egy italra, akár egy egész estére.

 Az esemény célja, hogy közösségi élményt nyújtson, egyúttal támogassa a helyi amatőr sportéletet.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu