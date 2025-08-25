Lezárja a nyarat az amatőr sportélet – mutatjuk, mivel készülnek!

Támogatói buli
Augusztus 30-án nyárzáró támogatói bulira várja a közönséget a Pécsi Amatőr Sport az Ybl Caféban.
A programban darts- és beerpong-bajnokság, grill food truck, valamint különleges italok szerepelnek. A darts versenyre online, a beerpongra pedig kétszemélyes csapatok nevezhetnek 2000 forintos díj ellenében. A helyszínen limitált darabszámban a szervezet saját pólói és vászontáskái is megvásárolhatók. A szervezők hangsúlyozzák: bárki csatlakozhat, akár csak egy italra, akár egy egész estére.
Az esemény célja, hogy közösségi élményt nyújtson, egyúttal támogassa a helyi amatőr sportéletet.
