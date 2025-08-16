Új sneaker-szenzáció: neked hogy tetszik a Lidl és Tisza közös alkotása?

A Lidl Magyarország a legendás hazai márkával, a Tisza Cipővel állt össze, hogy piacra dobjon egy prémium bőr cipőt, amelyből csak korlátozott példányszám készült. A sportcipő Magyarországon készül, első osztályú bőrből, gondosan kidolgozott részletekkel: gumi logóval a nyelven, hímzett sarokrésszel és bőr béléssel. A dizájnban a Lidl jellegzetes színei is visszaköszönnek, így egyszerre modern és karakteres darabról van szó.

A Lidl és a Tisza cipő limitált kiadású terméke

Forrás: LIDL

A limitált cipő – melynek ára 40 ezer forint – megjelenése Baranyában is nagy visszhangot keltett. Pécsi rajongók is posztolják, hiszen sokak szerint ez nemcsak egy divatos kiegészítő, hanem gyűjtői darab is lehet.

Nem lett jó a Lidl x Tisza cipő? Nincs csere, nincs visszavétel

Fontos tudni, hogy a Lidl nem biztosít sem cserét, sem visszavételt mérethiba esetén.

Az előrendelés augusztus 3. és 6. között, kizárólag a Lidl Plus applikációban volt elérhető, s az előrendelt cipőket augusztus 11-től lehet átvenni a Lidl üzletekben. Tehát jelenleg nem elérhető a cipő. De ne csüggedjen az, akinek nem jutott. Az internetes adok-veszek oldalakon bizonyára sok cipő feltűnik majd. De nem árt képen lenni az árakkal, a Facebook Marketplace felületén találhatunk akár 70-80 ezer forintért hirdetett cipőt is.

