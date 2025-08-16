augusztus 16., szombat

Új sneaker-szenzáció: neked hogy tetszik a Lidl és Tisza közös alkotása?

Heteken keresztül izgalomban tartotta a vásárlókat a Lidl titokzatos „Ikon születik” kampánya. A közösségi felületeken sokáig csak találgatások voltak, a közelmúltban azonban lehullott a lepel: egy különleges, limitált kiadású sportcipőt dobtak a piacra. Vajon Baranyában is kapható?

Tóth Viktória

A Lidl Magyarország a legendás hazai márkával, a Tisza Cipővel állt össze, hogy piacra dobjon egy prémium bőr cipőt, amelyből csak korlátozott példányszám készült. A sportcipő Magyarországon készül, első osztályú bőrből, gondosan kidolgozott részletekkel: gumi logóval a nyelven, hímzett sarokrésszel és bőr béléssel. A dizájnban a Lidl jellegzetes színei is visszaköszönnek, így egyszerre modern és karakteres darabról van szó.

A Lidl és a Tisza által gyártott cipő
A Lidl és a Tisza cipő limitált kiadású terméke
Forrás: LIDL

A limitált cipő – melynek ára 40 ezer forint – megjelenése Baranyában is nagy visszhangot keltett. Pécsi rajongók is posztolják, hiszen sokak szerint ez nemcsak egy divatos kiegészítő, hanem gyűjtői darab is lehet.

Nem lett jó a Lidl x Tisza cipő? Nincs csere, nincs visszavétel

Fontos tudni, hogy a Lidl nem biztosít sem cserét, sem visszavételt mérethiba esetén.

Az előrendelés augusztus 3. és 6. között, kizárólag a Lidl Plus applikációban volt elérhető, s az előrendelt cipőket augusztus 11-től lehet átvenni a Lidl üzletekben. Tehát jelenleg nem elérhető a cipő. De ne csüggedjen az, akinek nem jutott. Az internetes adok-veszek oldalakon bizonyára sok cipő feltűnik majd. De nem árt képen lenni az árakkal, a Facebook Marketplace felületén találhatunk akár 70-80 ezer forintért hirdetett cipőt is.
 

@lidlhu A sneaker, amit már régóta vártunk, végre megérkezett! 👟 A Lidl x Tisza cipő igazi ritkaság, nemcsak bomba színeivel, de kényelmével is magával ragad. ❤️💛💙 Te be mered vállalni? 💪 Rendeld be a sajátodat a Lidl Plus Click&Pick funkciójával augusztus 3. és 6. között! 🛍 Siess, mert limitált számban elérhető a Lidl ikonja! 😱 #LidlXTiszacipő #sneakerdrop #LidlPlus #limitededition #ClickAndPick #lidlhu #szeretemalidlt #lidlmagyarorszag #tiszacipő ♬ eredeti hang - Lidl Magyarország

 

 

 

