Ki csinál ilyesmit?

1 órája

Döbbenetes: közel 200 kilogramm dinnyét loptak Baranyában

A bódét feltörték és megrongálták, a dinnyéket pedig elvitték. Sándor és családja már 50 éve foglalkozik dinnyetermesztéssel, soha nem volt még lopás általi káruk.

Bama.hu
Feltörték a bódét, vitték a dinnyéket.

Érthető módon feldúlt hangvételű posztot tett közzé a közösségi médiában Sándor, akinek feltörték a Pécs és Harkány között, a máriagyűdi elágazásban található dinnyeárus bódéját, majd elloptak tőle 170 kilogrammot a mézédes gyümölcsből. Nehéz elképzelni, hogy nem előre kitervelt lopás történt, mivel ekkora mennyiségű dinnyét nem lehet felkészületlenül elszállítani. A tolvaj viszont könnyen pórul járhat, információink szerint több kamera is látja a területet.

dinnyelopás
Több tízezer forint értékű lopás: lába kélt 170 kilogramm dinnyének. 
Forrás: Illusztráció

Dinnyelopás Pécs és Harkány között: több tízezres kárt okoztak

A károsult − aki, amikor elértük is a dinnyeföldről tartott hazafele − lapunknak nyilatkozott a történtek kapcsán. Soha nem történt még velük ilyen, megviselte a családot a lopás, amely vélhetően az éj leple alatt történt.

A családom közel 50 éve dinnyetermesztéssel foglalkozik, nagyapámig visszamenőleg. Az ominózus standon szintén közel 20 éve az én családom értékesíti ezt az imádott gyümölcsöt.  Soha semmi ilyesmi nem történt a 20 év alatt, sem rongálás, sem lopás.  Tegnap minden a szokásos módon történt, a középső húgom árulta a dinnyét, délelőtt 11 órától egészen este 19:30-ig. Ezt követően bepakolta a bódéba a megmaradt 12 darab, körülbelül 12-15 kg közötti görögdinnyét, illetve az árusításhoz szükséges eszközöket, ezután a bódéra felszerelt lakattal ellátott zárral bezárta a bódét és elindult haza. Szerda reggel nagyjából 9 óra magasságában mentem a helyszínre,  szerettem volna még vinni dinnyét, hogy a mai árusításra elegendő áru legyen ott, és akkor vettem észre, hogy a bódé hátulján 2 léc le van szakítva/törve, és hiányzik a benne hagyott dinnye.

Sándor azt is elárulta, hogy a szomszéd telken található kamera, ennek felvételeit az elkövetkezendő órákban fogják megvizsgálni, amint elérik a tulajt. 

Mennyi a dinnye ára?

Egy hónappal ezelőtt foglalkoztunk azzal, hogy a pécsi vásárcsarnokban megjelent a hazai dinnye, amelyet akkor az alábbi árakon terítettek.

  • görögdinnye 590-790 Ft/kg
  • sárgadinnye 890-1190 Ft/kg
  • cukordinnye 890-990 Ft/kg

Noha valamelyest már mérséklődött azóta a görögdinnye ára, Sándorék kára így is több tízezer forintra tehető.

 

 

