Friss: új információkat kaptunk a két csalóról, akik Baranyában próbálkoznak

Újabb információ a baranyai lottózók rémeivel kapcsolatban

Az augusztus elején történt esettel kapcsolatban egy több lottózót is üzemeltető hölgy mesélte el a részleteket. Elmondása szerint a két fiatal férfi a most nagyon népszerű V-sport gyorsaságát és a terminálkezelők ijedtségét próbálták kihasználni, több baranyai állomáshelyen is, útban a pécsi lottózók felé.

A történet lényege röviden, hogy a két alany megvárta, amíg az eladó menetrendszerűen kinyomtatta a feladott szelvényt, ám ezt követően nem fizették ki azt, hanem távoztak az üzletből, majd mikor kiderült, hogy nyertes szelvényről van szó, visszatértek az üzletbe, és átvették a nyereményt.

Szerencsére a lottózós hálózat hamar összefogott, egymásnak adták le a forró drótot a két ügyeskedő férfiról, így nem tudtak kárt okozni a vármegyénkben. Az eset nehézségét az jelentette, hogy kimondottan nehéz ebben a csalási formában a csalókat szabálysértésen kapni, a kamerafelvételek ellenére is.

Lapunkhoz azonban eljutottak újabb információk, miszerint a két kaposvári férfival szemben zajlik a nyomozás a szomszédos vármegyében, úgy tudjuk, hogy az egész Dunántúlt bejárták. Vélhetően akadt olyan lottózó, ahol nem lett nyertes a feladott, de nem kifizetett szelvényük, amelyért így nem mentek vissza. A kamerafelvételek pedig minden ilyen egységben rögzítik a történéseket.

Szerencsére a lottózó tulajdonosa empatikusan állt a pórul járt alkalmazottjához, hisz a terminálkezelői vizsga után nem arra számít az ember, hogy ilyen helyzetekkel kell találkoznia.