Ma lesz a szúnyogírtás – és ez nekünk is ad feladatokat!

A BIOKOM arról tájékoztatja a lakosságot, hogy az országos szúnyoggyérítési program keretében földi-kémiai szúnyoggyérítést végeztet Pécs város területén 2025. augusztus 27-én, szerdán a napnyugta utáni időszakban. A gyérítés a múlt héten a szeles időjárás miatt elmaradt munkálatok pótlása.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai javaslata alapján a kezelés az alábbi településrészeket érinti:

Makár domb

Szkókó

Tiborc u. 6-os út közötti terület

Erzsébet telep a Hársfa út és a Wass Albert út között

Szabolcsfalu

A BIOKOM arra kéri az érintett területeken élőket, hogy a kivitelezés megkönnyítése érdekében ne parkoljanak gépjárműveikkel az útpadkára, valamint hagyják szabadon a közlekedési űrszelvényeket. A permetezés éjszaka, rossz látási viszonyok között történik, és a padkán parkoló gépjárművek akadályozhatják a munkavégzést, valamint balesetveszélyt is jelenthetnek.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, valamint a szárított ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni.

A permetezés idejére és az azt követő legalább 1 órában tartsa zárva az ablakokat, ajtókat, valamint kapcsolja ki a külső levegőt bejuttató szellőztető berendezéseket.

A kezelt területen termő zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt alaposan mossa meg.

A permetezést végző gépjármű közvetlen közelében tartózkodni tilos!

A szúnyoglárvák akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben és az esővíz által megtöltött tárgyakban. A vegyszeres gyérítés hatékonysága érdekében kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy szüntessék meg a pangó vizeket, vagy gondoskodjanak azok rendszeres ürítéséről, lefedéséről.