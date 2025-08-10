Baranyában is megkóstolhatjuk Magyarország Tortáját

A Magyar Cukrász Ipartestület az idei évben is meghirdette a Magyarország Tortája versenyt, melyre minden évben olyan kedvelt magyar ízekkel, gyümölcsökkel készült tortákat várnak, melyek csak kiváló minőségű, természetes és egészséges alapanyagokat tartalmaznak.

Íme a 2025-ös Magyarország Tortája

Fotó: Dinya Magdolna

A 2025-ös versenyt a „Dobostorta 140” témában hirdette meg a szervezet, ezzel tisztelegve Dobos C. József, a hungarikummá nyilvánított ikonikus sütemény megalkotója és világhírű mesterműve előtt. A pályázóknak kötelezően fel kellett használniuk a dobostorta jellegzetes alapanyagait – tojás, cukor vagy karamellizált cukor, vaj, étcsokoládé, Bourbon vaníliás cukor és/vagy vaníliarúd – de a mennyiség és a rétegek sorrendje szabadon választható volt.

Végül a DCJ Stílusgyakorlat nyert, mely újraértelmezve tiszteleg a hungarikum előtt, miközben modern rétegválasztással és karakteres ízharmóniával – meggypálinkás csokoládékrém, mandulapraliné, karamellizált fehér csokoládé – nyűgözi le a közönséget.

A Magyarország Cukormentes Tortája díjat idén a váci Édes Vonal Cukrászda alkotása, az „Álmodozó” kapta meg. A torta hozzáadott cukor nélkül készült, meggy és csokoládé harmonikus párosításával, kakaós-mandulalisztes piskótával és fahéjas-chiamagos meggyraguval. Kovács Alfréd készítette.

Megkóstolhatjuk mi is Magyarország Tortája egy szeletét

A tortákat augusztus 19-től lehet megkóstolni országszerte több száz cukrászdában. Pécsett és környékén található cukrászdák is csatlakoznak az ünnepi kínálathoz. Az árusító cukrászdák listáját az érdeklődők augusztus 18-tól találják meg a cukraszat.net oldalon.