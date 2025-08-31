augusztus 31., vasárnap

Állítólag

2 órája

Hirtelen beteg lett az ózdi rapper, elmarad a hétfői Majka-koncert

Majoros Péter betegség miatt lemondta a város napi hangversenyét. Beteg lett, állítása szerint hullabeteg a művész, ezért csúszik a pécsi Majka-koncert.

Bama.hu

Miközben a Tisza Párt fő arca a minap még a baloldali vezetésű Szegeden bulizott Majka-koncerten, addig Majoros Péter, volt valóságshow szereplő lemondta a hétfői pécsi ünnepi koncertjét, amit Pécs Város napján tartottak volna meg. A balliberális politikai köröknek mostanában nagyon kedves előadó arra hivatkozik, hogy "hullabeteg", az ágyat nyomja és a mások lelövését színpadon megidéző ózdi rapper állítása szerint "erősen a túlélésért" küzd – ezért halasztja el a pécsi fellépését pár nappal. 

Majka-koncert nagyon sokba kerül Pécsnek
A Majka-koncert csúszása azért politikailag is előnyös lehet a baloldalnak

Majka-koncert: kinek jön kapóra a csúsztatás?

Pécsett azonban vannak, akik szkeptikusan fogadták a bejelentést: lapunk már a hétfőre tervezett program előtt arról is értesült, hogy információink szerint a koncertet későn jelentették be a rendőrségen, és a menekülő útvonalak számát is kevésnek tartották, holott máskor is tartottak már a főtéren hasonló programot. Ezzel együtt a csúszás kapóra jöhet Péterffy Attila pécsi polgármesternek is, hiszen pár napja még baloldal durva áremelésekről döntött, amivel kapcsolatban Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető azt is megjegyezte, hogy a csőd szélén álló Pécsnek nincs mit ünnepelnie. 

Majka 15 millió forintba kerül a pécsieknek és szeptember 1-jén, hétfőn a rapper annak az ünnepségnek lett volna a főattrakciója, amelyet abból az alkalomból tart meg Pécs, hogy V. Orbán pápa 1367. szeptember 1-én írta alá a középkori pécsi egyetem alapítását engedélyező pápai levelet. Ez a nap 2017-től, a pécsi egyetem alapításának 650. évfordulójától kezdve pedig a Magyar Felsőoktatás Napja is. Mint megírtuk, Pécset pedig előszeretettel nevezik magyar Liverpoolnak is, miután rengeteg elismert, vagy feltörekvő zenekarnak ad otthont – ehhez képest jött volna egy ózdi volt villalakó a város napjára. 

Szombaton még...

A szombaton még focimeccset netes közvetítésben káromkodva nézett a most már beteg Majka, akinek akkor úgy látszott, hogy kutyabaja sincs, de nyilvánvalóan minden beteg embernek csak jobbulást kívánhatunk. 

 

 

 

