Hirtelen beteg lett az ózdi rapper, elmarad a hétfői Majka-koncert

Miközben a Tisza Párt fő arca a minap még a baloldali vezetésű Szegeden bulizott Majka-koncerten, addig Majoros Péter, volt valóságshow szereplő lemondta a hétfői pécsi ünnepi koncertjét, amit Pécs Város napján tartottak volna meg. A balliberális politikai köröknek mostanában nagyon kedves előadó arra hivatkozik, hogy "hullabeteg", az ágyat nyomja és a mások lelövését színpadon megidéző ózdi rapper állítása szerint "erősen a túlélésért" küzd – ezért halasztja el a pécsi fellépését pár nappal.

A Majka-koncert csúszása azért politikailag is előnyös lehet a baloldalnak

Majka-koncert: kinek jön kapóra a csúsztatás?

Pécsett azonban vannak, akik szkeptikusan fogadták a bejelentést: lapunk már a hétfőre tervezett program előtt arról is értesült, hogy információink szerint a koncertet későn jelentették be a rendőrségen, és a menekülő útvonalak számát is kevésnek tartották, holott máskor is tartottak már a főtéren hasonló programot. Ezzel együtt a csúszás kapóra jöhet Péterffy Attila pécsi polgármesternek is, hiszen pár napja még baloldal durva áremelésekről döntött, amivel kapcsolatban Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető azt is megjegyezte, hogy a csőd szélén álló Pécsnek nincs mit ünnepelnie.