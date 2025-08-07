1 órája
Majka kormánytámogatásból szidhatja a kormányt Pécsen
Tizenöt millió forintot kap a kétórás pécsi haknijáért a baloldali városvezetéstől az ózdi rapper. Majka pécsi finanszírozásában pedig van egy hatalmas csavar.
Alig másfél hete számolt be a pécsi városházi propagandalap arról a hírről, hogy megérkezett a Zsolnay Örökségkezelő NKft. állami támogatása. A pécsi Zsolnay Kulturális Negyedet, Kodály Központot még a Pécs Európa Fővárosa program keretében húzták fel, azóta ezek a létesítmények kormányzati lélegeztetőgépen vannak. Majka pécsi fellépésében is szerepet játszik mindez.
Milliárdokat kapott kormánytól a pécsi kultúra, Majkának is jut belőle
Évente milliárdos nagyságrendben pumpált pénzt a kormányzat kulturális létesítményeibe, hiszen a Zsolnay Örökségkezelő NKft.
- nemcsak a Zsolnay-negyedet, hanem
- a Kodály Központot,
- a világörökségi helyszíneket,
- a kulturális központot,
- a Művészetek és Irodalom Házát is működteti.
A támogatás annak a kormány-város szerződésnek köszönhető, amit az Orbán-kormány kötött Pécs korábbi jobboldali városvezetésével még 2016-ban. Ennek tető alá hozásában Hoppál Péter fideszes parlamenti képviselő, kormánybiztos, volt kulturális államtitkár is tevékeny szerepet vállalt. A szerződés értelmében 2024-ig nagyjából közel 12 milliárd forintot adott a szóban forgó létesítményekre a kormány, míg Pécs városa 2,7 milliárdot. Ráadásul ezekből jelentős összeget valójában haszonbérleti díjként vissza is utaltak az önkormányzat számlájára.
Hálálkodtak a kormánynak
A július végén az önkormányzati lap írt arról, hogy a kormány egymilliárd forintot utalt át, amely kapcsán a baloldali, ex-DK-s Zag Gábor, Pécs kulturális ügyekért felelős alpolgármestere úgy nyilatkozott, hogy a támogatás nemcsak pénzügyi biztonságot jelent, hanem egy hosszú távú partnerségnek az eredménye, majd hozzátette, hogy
ezúton is szeretné kifejezni őszinte köszönetét a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumnak a támogatásért és az együttműködésért, amely hozzájárul város kulturális küldetésének beteljesítéséhez.
Szinte ezzel párhuzamosan pedig kiderült az is, hogy Pécs Város Napján a főattrakció az ózdi rapper lesz, aki kormányellenes, fejbelövős produkciójával lép fel mostanában. Sőt, éppen a Zsolnay Örökségkezelő NKft. pénzéből finanszírozzák az eseményt, Majka vagyona 15 millió forinttal gyarapodik a pécsi fellépésnek hála
A 2000 éves múltú Pécs kulturális küldetése: Majka!
Zag Gábor által emlegetett „kulturális küldetés” beteljesítésére a jelek szerint az önkormányzatnál nem találtak alkalmasabbat az ózdi személynél, holott Pécsen számtalan remek zenekar működik, ezért is nevezik magyar Liverpoolnak. A 2000 éves múltra visszatekintő Pécs városának napját szeptember 1-én tartják, miután V. Orbán pápa 1367. szeptember 1-én írta alá a középkori pécsi egyetem alapítását engedélyező pápai levelet. Ez a nap 2017-től, a pécsi egyetem alapításának 650. évfordulójától kezdve pedig a Magyar Felsőoktatás Napja is.
A szerződés Majkának kedvez
A városháza közlése szerint egyébként Majkával már februárban leszerződtek, ezt viszont egyes vélemények azért kérdőjelezik meg, mert a szeptember 1. idén hétfőre esik, ilyenkor egyetlen falusi hakni sincs, és kapóra jöhet az időpont az előadónak, hogy pár millió csurran-cseppenjen számára is.
Hitelben úsznak, de drága előadóra futja
Megírtuk, a pécsi önkormányzat nemrég másfél milliárdos hitelt vett fel, mert csőd szélén táncol, és félő volt, hogy már szeptemberben sem tudnak fizetést adni a dolgozóknak. Ruzsa Csaba a város gazdasági alpolgármestere júniusban azt mondta, hogy a fizetések kapcsán, hogy
jelen állapot szerint 300 millió forintos mínuszuk van a szeptemberben fizetendő teljes összeghez képest, ebben nincs titok, ez nem csőd. Akkor lenne csőd, ha nem fizetnénk. Azért teszünk intézkedéseket, hogy ezt elkerüljük.