augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

23°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hiteles

1 órája

Majka kormánytámogatásból szidhatja a kormányt Pécsen

Címkék#város#pénz#létesítmény#kultúra#esemény#forint#összeg

Tizenöt millió forintot kap a kétórás pécsi haknijáért a baloldali városvezetéstől az ózdi rapper. Majka pécsi finanszírozásában pedig van egy hatalmas csavar.

Bama.hu

Alig másfél hete számolt be a pécsi városházi propagandalap arról a hírről, hogy megérkezett a Zsolnay Örökségkezelő NKft. állami támogatása. A pécsi Zsolnay Kulturális Negyedet, Kodály Központot még a Pécs Európa Fővárosa program keretében húzták fel, azóta ezek a létesítmények kormányzati lélegeztetőgépen vannak. Majka pécsi fellépésében is szerepet játszik mindez

Majka vagyona milliókkal gyarapodik Pécsen
Szerencsére kapott Pécs kormányzati támogatást, így csurran-cseppen Majka számára is - Forrás:  MW

Milliárdokat kapott kormánytól a pécsi kultúra, Majkának is jut belőle

Évente milliárdos nagyságrendben pumpált pénzt a kormányzat kulturális létesítményeibe, hiszen a Zsolnay Örökségkezelő NKft. 

  • nemcsak a Zsolnay-negyedet, hanem 
  • a Kodály Központot, 
  • a világörökségi helyszíneket, 
  • a kulturális központot,
  • a Művészetek és Irodalom Házát is működteti. 

A támogatás annak a kormány-város szerződésnek köszönhető, amit az Orbán-kormány kötött Pécs korábbi jobboldali városvezetésével még 2016-ban. Ennek tető alá hozásában Hoppál Péter fideszes parlamenti képviselő, kormánybiztos, volt kulturális államtitkár is tevékeny szerepet vállalt. A szerződés értelmében 2024-ig nagyjából közel 12 milliárd forintot adott a szóban forgó létesítményekre a kormány, míg Pécs városa 2,7 milliárdot. Ráadásul ezekből jelentős összeget valójában haszonbérleti díjként vissza is utaltak az önkormányzat számlájára.

Hálálkodtak a kormánynak

A július végén az önkormányzati lap írt arról, hogy a kormány egymilliárd forintot utalt át, amely kapcsán a baloldali, ex-DK-s Zag Gábor, Pécs kulturális ügyekért felelős alpolgármestere úgy nyilatkozott, hogy a támogatás nemcsak pénzügyi biztonságot jelent, hanem egy hosszú távú partnerségnek az eredménye, majd hozzátette, hogy 

ezúton is szeretné kifejezni őszinte köszönetét a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumnak a támogatásért és az együttműködésért, amely hozzájárul város kulturális küldetésének beteljesítéséhez.

Szinte ezzel párhuzamosan pedig kiderült az is, hogy Pécs Város Napján a főattrakció az ózdi rapper lesz, aki kormányellenes, fejbelövős produkciójával lép fel mostanában. Sőt, éppen a Zsolnay Örökségkezelő NKft. pénzéből finanszírozzák az eseményt, Majka vagyona 15 millió forinttal gyarapodik a pécsi fellépésnek hála

A 2000 éves múltú Pécs kulturális küldetése: Majka!

Zag Gábor által emlegetett „kulturális küldetés” beteljesítésére a jelek szerint az önkormányzatnál nem találtak alkalmasabbat az ózdi személynél, holott Pécsen számtalan remek zenekar működik, ezért is nevezik magyar Liverpoolnak. A 2000 éves múltra visszatekintő Pécs városának napját szeptember 1-én tartják, miután V. Orbán pápa 1367. szeptember 1-én írta alá a középkori pécsi egyetem alapítását engedélyező pápai levelet. Ez a nap 2017-től, a pécsi egyetem alapításának 650. évfordulójától kezdve pedig a Magyar Felsőoktatás Napja is. 

A szerződés Majkának kedvez

A városháza közlése szerint egyébként Majkával már februárban leszerződtek, ezt viszont egyes vélemények azért kérdőjelezik meg, mert a szeptember 1. idén hétfőre esik, ilyenkor egyetlen falusi hakni sincs, és kapóra jöhet az időpont az előadónak, hogy pár millió csurran-cseppenjen számára is. 

Hitelben úsznak, de drága előadóra futja

Megírtuk, a pécsi önkormányzat nemrég másfél milliárdos hitelt vett fel, mert csőd szélén táncol, és félő volt, hogy már szeptemberben sem tudnak fizetést adni a dolgozóknak. Ruzsa Csaba a város gazdasági alpolgármestere júniusban azt mondta, hogy a fizetések kapcsán, hogy

 jelen állapot szerint 300 millió forintos mínuszuk van a szeptemberben fizetendő teljes összeghez képest, ebben nincs titok, ez nem csőd. Akkor lenne csőd, ha nem fizetnénk. Azért teszünk intézkedéseket, hogy ezt elkerüljük.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu