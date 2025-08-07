Majka kormánytámogatásból szidhatja a kormányt Pécsen

Alig másfél hete számolt be a pécsi városházi propagandalap arról a hírről, hogy megérkezett a Zsolnay Örökségkezelő NKft. állami támogatása. A pécsi Zsolnay Kulturális Negyedet, Kodály Központot még a Pécs Európa Fővárosa program keretében húzták fel, azóta ezek a létesítmények kormányzati lélegeztetőgépen vannak. Majka pécsi fellépésében is szerepet játszik mindez.

Szerencsére kapott Pécs kormányzati támogatást, így csurran-cseppen Majka számára is - Forrás: MW

Milliárdokat kapott kormánytól a pécsi kultúra, Majkának is jut belőle

Évente milliárdos nagyságrendben pumpált pénzt a kormányzat kulturális létesítményeibe, hiszen a Zsolnay Örökségkezelő NKft.

nemcsak a Zsolnay-negyedet, hanem

a Kodály Központot,

a világörökségi helyszíneket,

a kulturális központot,

a Művészetek és Irodalom Házát is működteti.

A támogatás annak a kormány-város szerződésnek köszönhető, amit az Orbán-kormány kötött Pécs korábbi jobboldali városvezetésével még 2016-ban. Ennek tető alá hozásában Hoppál Péter fideszes parlamenti képviselő, kormánybiztos, volt kulturális államtitkár is tevékeny szerepet vállalt. A szerződés értelmében 2024-ig nagyjából közel 12 milliárd forintot adott a szóban forgó létesítményekre a kormány, míg Pécs városa 2,7 milliárdot. Ráadásul ezekből jelentős összeget valójában haszonbérleti díjként vissza is utaltak az önkormányzat számlájára.

Hálálkodtak a kormánynak

A július végén az önkormányzati lap írt arról, hogy a kormány egymilliárd forintot utalt át, amely kapcsán a baloldali, ex-DK-s Zag Gábor, Pécs kulturális ügyekért felelős alpolgármestere úgy nyilatkozott, hogy a támogatás nemcsak pénzügyi biztonságot jelent, hanem egy hosszú távú partnerségnek az eredménye, majd hozzátette, hogy

ezúton is szeretné kifejezni őszinte köszönetét a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumnak a támogatásért és az együttműködésért, amely hozzájárul város kulturális küldetésének beteljesítéséhez.

Szinte ezzel párhuzamosan pedig kiderült az is, hogy Pécs Város Napján a főattrakció az ózdi rapper lesz, aki kormányellenes, fejbelövős produkciójával lép fel mostanában. Sőt, éppen a Zsolnay Örökségkezelő NKft. pénzéből finanszírozzák az eseményt, Majka vagyona 15 millió forinttal gyarapodik a pécsi fellépésnek hála