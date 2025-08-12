augusztus 12., kedd

Baranya egyik legjobb harcsás vize lehet

7 órája

Óriáshal a Malomvölgyből – két méter hosszú harcsát emeltek ki a tóból - VIDEÓ!

Címkék#Malomvölgyi II-es tó#Pécsi Horgász Egyesület#harcsahorgászat

Két délelőtt alatt mintegy 30 harcsát, köztük egy 202 centis, 60 kiló feletti példányt fogtak a Malomvölgyi 2-es tavon a frissen üzembe helyezett csónakok teszthorgászata során. Az eddigi tapasztalatok alapján a vármegye egyik legjobb harcsás vize lehet a malomvölgyi, ahol belső mederrészeken 2-3 négyzetméterenként fekszik egy-egy harcsa.

Bama.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, augusztus 14-én indulhat a csónakos horgászat a Pécsi Horgász Egyesület (PHE) fenntartásában lévő Malomvölgyi 2-es tavon. Csütörtöktől vasárnapig lesz lehetősége a horgászoknak csónakkal szelni a malomvölgyi tó hullámait, de még ez előtt az egyesület egy igazán parádésra sikerült tesztpecát is tartott.

malomvölgyi
Hatvan kilós harcsa a Malomvölgyi 2-es tóból. Fotó: PHE

Kecskés Gergő, az 1954-ben alapított PHE ügyvezető elnökének beszámolója alapján a csónakoknak köszönhetően új dimenzió nyílt a malomvölgyi 2-esen, amelynek roppant gazdag harcsaállományáról eddig csak sejtésekkel rendelkezett az egyesület. Azért csak sejtésekkel, mert a tavon évente egy-két 10 kiló körüli példányt, kétévente egy 30-40 kilósat, és parti süllőzésnél időnként beesik egy-egy kilós forma harcsa – ismertette.

Jönnek a Malomvölgyi Kuttyogató-napok

Az ügyvezető elnök kifejtette, hogy a kétnapos tesztpeca ideje alatt engedélyezték a harcsahorgászat ősi, ráadásul a Kárpát-medencében feltalált változatát, az úgynevezett kuttyogatást. A módszer lényege, hogy egy jobbára fából, régebben csontból faragott kuttyogató bottal a vizet „ütve” a harcsa táplálkozását utánzó hangot lehet kiadni, ami érdeklődést, vagy akár idegességet válthat ki a harcsából, ami így a csónakból felkínált csalira rákap.

Kecskés Gergő szerint a módszer a legeredményesebben ott alkalmazható, ahol a harcsák nincsenek hozzászokva ehhez a jellegzetes hanghoz, ezért a Malomvölgyi 2-esen a horgászrend továbbra sem engedélyezi a kuttyogatást, azonban lesznek olyan előre meghirdetett napok, amikor a Pécsi Horgász Egyesület erre lehetőséget biztosít., ezzel pedig exkluzív élményt szeretnének kínálni azoknak, akik beneveznek majd a kuttyogató-napokra.

Visszatérve a kétnapos tesztpeca eredményeire az PHE-elnök beszámolt arról, hogy a két nap alatt mintegy 30 harcsát fogtak a résztvevők, a Kaszper János által horogra csalt legnagyobb példány hossza meghaladta a két métert és súlyát – halkíméleti okokból nem mérlegelték – de több mint 60 kilóra becsülték. A hatalmas harcsa mellett egy 10 kilós is horogra került, valamint szép számmal fogtak az 5 és 10 kiló közötti méretűből is.

Kecskés Gergő hozzátette: a szonárokon pedig rengeteg harcsát láttak, megfogalmazása szerint annyit, hogy a belsőbb vízterületeken gyakorlatilag 2-3 négyzetméterenként fekszik egy-egy harcsa, ami Magyarország egyik legjobb harcsás vízévé teszi a Malomvölgyi 2-es tavat.

Korábbi cikkünkben összeszedtük, hogy milyen feltételek mellett és mikor lehet csónakot bérelni. Akkori cikkünkben az ügyvezető elnök rögzítette azt is, hogy a Malomvölgyi 2-esen a csónak kizárólag sporthorgászati célra használható, azaz csónakból megfogott halat nem lehet elvinni.

Természetesen így tettek a kétnapos tesztpeca résztvevői is. Ha kíváncsiak a kapitális harcsa visszaengedésére, akkor kattintsanak IDE!

 

 

