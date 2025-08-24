Már nem először használták erre a pogányi repülőteret

Szombat este különleges hangulat lengte be a Pécs-Pogány repülőteret: immár kilencedik alkalommal rendezték meg a Pécs-Pogány Repülőtéri Éjszakai Félmaraton Élményfutást, amelyet a FutaPécs SE szervezett. A 20 órakor rajtoló eseményen rengeteg futó állt rajthoz, hogy a kifutópályán és annak környékén teljesítse a választott távot: a félmaratont egyéniben vagy váltóban, illetve a 16,7; 12,3; 7,9 vagy 3,5 kilométeres köröket. A rendezvény nem verseny, hanem örömfutás volt, így minden célba érkező befutóérmet kapott, időmérés csak igény szerint történt. A különleges élményt a sötétben, a repülőtér fényei mellett megtett kilométerek adták, ahol minden résztvevő győztesnek érezhette magát.

