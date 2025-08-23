augusztus 23., szombat

A kiállítás hamarosan látható

4 órája

Maradandót alkottak: művészek lepték el Szigetvárt

Augusztus 13-án immár hetedik alkalommal nyitotta meg kapuit a Szigetvári Művésztelep, amely Szigetvár város támogatásával, a Dél-dunántúli Nemzetközi Művésztelep szervezésében valósult meg.

Tóth Viktória
Maradandót alkottak: művészek lepték el Szigetvárt

Készül Dobó Krisztina alkotása

Fotó: Vörös András

Az egyhetes program során augusztus 19-ig festő- és grafikusművészek költöztek be a városba, hogy különleges hangulatában alkothassanak maradandót. A nyitó kiállítást a Kapos ART Képző- és Iparművészeti Egyesület szervezte: Ország László képzőművész „Metafórák” című tárlatát Vörös András festőművész rendezte. A kiállításnak a Szigetvári Zrínyi vár dr. Hóvári János rendezvény- és kiállítóterme ad otthont, és a következő hetekben színesíti a város kulturális életét.

Nagy gonddal készültek el a festmények
Fotó: Dobó Krisztina

De a művésztelepen készült alkotásokat is megcsodálhatja a nagyközönség hamarosan: a 7. Szigetvári Művésztelep kiállításának ünnepélyes megnyitóját szeptember 5-én, 17:30-kor tartják a Zrínyi Napok rendezvénysorozat részeként, szintén a Dr. Hóvári János teremben. 

 

