Maradandót alkottak: művészek lepték el Szigetvárt

Az egyhetes program során augusztus 19-ig festő- és grafikusművészek költöztek be a városba, hogy különleges hangulatában alkothassanak maradandót. A nyitó kiállítást a Kapos ART Képző- és Iparművészeti Egyesület szervezte: Ország László képzőművész „Metafórák” című tárlatát Vörös András festőművész rendezte. A kiállításnak a Szigetvári Zrínyi vár dr. Hóvári János rendezvény- és kiállítóterme ad otthont, és a következő hetekben színesíti a város kulturális életét.

Nagy gonddal készültek el a festmények

Fotó: Dobó Krisztina

De a művésztelepen készült alkotásokat is megcsodálhatja a nagyközönség hamarosan: a 7. Szigetvári Művésztelep kiállításának ünnepélyes megnyitóját szeptember 5-én, 17:30-kor tartják a Zrínyi Napok rendezvénysorozat részeként, szintén a Dr. Hóvári János teremben.