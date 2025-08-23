Teljes a káosz: tömegesen kaptak rosszul címzett banki leveleket a baranyaiak

– Mi is kaptunk kettőt. Beviszem a bankba holnap. Ismerősnek a pénze jön-megy a számlán – írta egy középkorú, Kozármislenyben élő férfi a közösségi oldalon. Majd miután bevitte, röviden annyit közölt, hogy „bevittem és átvették". Nemcsak hozzá, hanem számtalan kozármislenyihez érkezett levél, van aki egyszerre ötöt is kapott. De általában párosával kapták az MBH bank logójával és címével ellátott leveleket – rossz címekre.

Az MBH bank logójával ellátott, hibás címzésű leveleket kaptak Kozármislenyben és Pécsújhegyen

Az MBH bank leveleit vajon ki küldte?

A kozármislenyiek elmondása szerint nem a postás hibázott, a címzés rossz. Az egyik helyik lakos úgy tudja, hogy tele van a „posta hibás levelekkel, amit stócban állnak a hivatalban", az sem kizárt, hogy az eredetileg személyek valahol az ország másik felében élnek.

Szívesen odaadnám a címzettnek, vagy jövő héten visszaviszem a postára, ismeretlen címzettel visszaküldöm. Nem örülnék neki, ha a bankszámlánkat más nézegetné. Nem is akarom továbbgondolni...

– írta egy másik lakos rendkívül korrektül, de van, aki már tömeges átverésre gyanakszik, vagy pedig csalási kísérletre. A Kozármislenyhez közeli Pécsújhegyről hasonlóról számoltak be a közösségi médiában.