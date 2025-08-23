1 órája
Teljes a káosz: tömegesen kaptak rosszul címzett banki leveleket a baranyaiak
Pécs egyik részéről és Kozármislenyből is több esetet jelentettek. Az MBH bank logójával ellátott leveleit tömegével vitték rossz címekre.
– Mi is kaptunk kettőt. Beviszem a bankba holnap. Ismerősnek a pénze jön-megy a számlán – írta egy középkorú, Kozármislenyben élő férfi a közösségi oldalon. Majd miután bevitte, röviden annyit közölt, hogy „bevittem és átvették". Nemcsak hozzá, hanem számtalan kozármislenyihez érkezett levél, van aki egyszerre ötöt is kapott. De általában párosával kapták az MBH bank logójával és címével ellátott leveleket – rossz címekre.
Az MBH bank leveleit vajon ki küldte?
A kozármislenyiek elmondása szerint nem a postás hibázott, a címzés rossz. Az egyik helyik lakos úgy tudja, hogy tele van a „posta hibás levelekkel, amit stócban állnak a hivatalban", az sem kizárt, hogy az eredetileg személyek valahol az ország másik felében élnek.
Szívesen odaadnám a címzettnek, vagy jövő héten visszaviszem a postára, ismeretlen címzettel visszaküldöm. Nem örülnék neki, ha a bankszámlánkat más nézegetné. Nem is akarom továbbgondolni...
– írta egy másik lakos rendkívül korrektül, de van, aki már tömeges átverésre gyanakszik, vagy pedig csalási kísérletre. A Kozármislenyhez közeli Pécsújhegyről hasonlóról számoltak be a közösségi médiában.
Veszélyben a baranyaiak: hamis weboldalakon lopnak pénzt a csalók
Ez mind banktitok
A Magyar Nemzeti Bank honlapján is elérhető tájékoztatás szerint banktitoknak minősül minden olyan, az ügyfélről a pénzügyi intézménynél lévő adat, amely annak személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, üzleti kapcsolataira, a bankszámlaegyenlegére, forgalmára vagy akár a bankkal kötött különböző szerződéseire vonatkozik.
Levéltitok megsértése?
A küldeményekkel ugyanakkor óvatosan kell bánni. A levéltitok megsértése bűncselekményét követi el az, aki másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét megsemmisíti, a tartalmának megismerése végett felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja. Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő.
Megkeressük a bankot és a Magyar Postát is, hogy adjanak magyarázatot a történtekre.