Még ABBA-dalok is felcsendülnek majd, akkora lesz a buli

Augusztus 9-én, szombaton rendezik meg Lippón a XXIII. Hagyományőrző Falunapot és Főzőversenyt a település sportpályáján és sétányán. A délelőtt 10 órakor kezdődő eseményen a főzőcsapatok húsos csomagokat vehetnek át, miközben ügyességi versenyek zajlanak a gyermekek és felnőttek örömére. A kulturális programok 14 órakor indulnak a polgármesteri köszöntővel és a versenyek eredményhirdetésével. Ezután a Lippói Nemzetiségi Fúvószenekar műsora következik, majd a Lippói Idősek Klubja mutatkozik be. 15:15-kor az Aura Soul Dance tánccsoport modern bemutatója hoz lendületet, 16 órától pedig egy igazi nosztalgiaélmény várható az „ABBA” retro koncerttel. A nap fénypontjaként este 20 órától egészen hajnal 2-ig utcabál veszi kezdetét, ahol a jó hangulatról a The Connector zenekar gondoskodik. A helyszínen büfé üzemel, és egész nap légvár, valamint óriás csúszda is várja a látogatókat.