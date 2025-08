Megbolygatta a mohácsi közéletet az iskolával kapcsolatos hír

A Mohácsi Hírlap című városi hetilap 1935. január 27-én megjelent számában arról értesítette olvasóit, hogy két héten belül döntés születhet a fontos dologban, ugyanis dr. Margitay Lajos polgármester a fővárosban folytatott tárgyalásokat az ügyben. Többek között találkozott Maininger Gyula miniszteri tanácsossal, illetve dr. Szily Kálmán államtitkárral is. Utóbbi ígéretet tett arra, tanulmányozni fogja a kérelmet, különös tekintettel az idő előrehaladta miatt.

A nemes célnak természetesen akadtak előzményei, de a folyamatok rendre elakadtak valamilyen köztes szinteken.

Május 12-én viszont már Hóhman (a név közepén is egy „h" betűvel, tehát hibásan) Bálint kultuszminisztert emlegették a sajtóban, aki teljes tájékozottsággal bírt a témában. Ez nem hangzott rosszul, hiszen a döntéshozókat illett „körbeudvarolni" már abban az időben is. Hamarosan sort kerítettek egy helyszíni szemlére, ahol megvizsgálták az iskolaalapítás minden fontos feltételét. A látogatás után már azt taglalták, Mohácsnak nem csupán a múltja, hanem a kultúrája miatt is jogos az igénye az iskolára.