Így védd meg az autódat a nyári hőségtől – különösen az abroncsokat!

A kánikula és a nagy hőség nemcsak a szervezetet terheli meg, de a gépjárművek műszaki állapotát is. A felforrósodott aszfalt, az UV-sugárzás és a nagy hőkülönbségek hatással vannak az autó különböző részeire. Ami azonban a leginkább kulcskérdés, az a megfelelő gumiabroncs kiválasztása. A szakértők egyetértenek abban, hogy a megfelelő gumiabroncs nem választható meg pusztán anyagi szempontok alapján. A nem megfelelő abroncs – például egy elhasználódott téli gumi – használata nyáron komoly biztonsági kockázatokat hordoz.

Nemcsak az emberi szervezetet terheli meg a hőség – a megfelelő gumiabroncs is fontos autónk védelme miatt

Fotó: MW

Hogyan óvhatjuk autónkat a kánikulában?

A nyári hónapokban az egyik legegyszerűbb, de mégis leghatékonyabb óvintézkedés az, ha árnyékos helyen parkolunk, vagy legalább napellenzőt helyezünk a szélvédőre. Ezzel nemcsak a komfortérzetet növeljük, hanem védjük a belső műanyag elemeket a túlzott felmelegedéstől és károsodástól is. A rendszeres autómosás, UV-védő viaszok használata és a világos színű védőhuzatok szintén segítenek a jármű épségének megóvásában.

– A nyári időszakban elengedhetetlen a gumiabroncsok nyomásának rendszeres, legalább kéthetente történő ellenőrzése – hangsúlyozza egy hazai gumiszerviz műszaki tanácsadója.

– A túl alacsony nyomás a hőséggel párosulva extrém módon megnöveli a túlmelegedés és a defekt kockázatát. Fontos, hogy az ellenőrzést mindig hideg abroncsokon végezzük el, és a gyártó által előírt értékekre fújjuk azokat.

A legfontosabb tényező – a megfelelő gumiabroncs

A téli gumik nyári használata nemcsak a fékút növekedéséhez vezethet, hanem rontja az autó irányíthatóságát is. A szakértők szerint téli abroncsok puhább keverékét hidegre tervezték. Nyári melegben ezek az anyagok fellágyulnak, így a tapadás csökken, a fékút megnő. Egy vészfékezés esetén ez akár több méteres különbséget is jelenthet, ami már balesethez vezethet.

Kováts Zoltán, a pécsi Marsopont szaküzlet ügyvezetője hasonló véleményen van:

– A téli gumik nyáron nemcsak gyorsabban kopnak, hanem a gördülési ellenállásuk is nagyobb, ez pedig az üzemanyag-fogyasztásra is negatívan hat. Tehát nemhogy spórolnánk velük, de végül többe kerülhet az egész – így a szakértő.